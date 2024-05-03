震後振興花東觀光7月起補助 自由行每房最高補貼千元

四○三花蓮強震滿月，旅館平均住宿率百分之一，花蓮觀光已成了「慘業」。行政院會昨天通過「○四○三震災復原重建方案」，振興觀光部分七月起提供自由行及團客住宿補助，但因補助方案納入台東，花蓮旅宿業者認為此舉等於鼓勵遊客到台東，對花蓮傷害很大，揚言政府若不聽災區心聲，五二○前一定北上抗議。

觀光署長周永暉指出，地震較受衝擊的是花蓮，但花東是生命共同體，從過去經驗來看，花蓮地震，台東也會受到衝擊，因此要比較衡平看待；針對宜蘭未納入，主要是宜蘭偏北部，希望宜蘭鄉親體諒，觀光署不會忽略宜蘭，仲夏節、秋冬國旅振興會幫宜蘭很多忙。

交通部昨公布觀光振興方案，自由行周一至周四入住花蓮、台東，每房補助一千元，周五至周日入住花蓮則每房補助五百元；團體旅遊部分，旅行業辦理兩天一夜以上超過廿人的旅遊團，入住花蓮最高補助兩萬元，入住台東最高補助一點五萬元，但每家旅行社最多可申請五團。

為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，搭載五十名外籍旅客即可請領獎助金，依不同市場分別有卅萬元至四十萬元額度；另整合台鐵包裝國內外旅客適用「Taiwan PASS台鐵通用版」推出兩人同行一人免費優惠，六月一日起台灣好行花東路線免費搭乘、台灣觀巴花東地區兩折優惠等都包含在內。

振興方案七月一日上路，為期三個月。周永暉表示，總預算約十點六億元，三分之二用在花蓮、三分之一花在台東，用完為止；其中自由行住宿補助預計投入八點一五億元，力道比二○一八年花蓮地震更大，目標希望至少提升二成住房率。

不過，花蓮觀光旅宿業者對交通部的方案不埋單。花蓮縣觀光產業理事長陳義豐表示，全縣觀光產業氣到跳腳，沒人覺得納入台東合理，實在太離譜了。他說，花蓮是行政院公告的災區，迄今仍有餘震，全縣旅宿到七月最高住房率百分之七，台東一棟房子沒倒，四、五月住宿率還有三、四成，七月熱氣球季更是一房難求，振興的錢憑什麼給台東？觀光署若一意孤行，就帶業者北上抗議。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡一直向中央呼籲振興方案聚焦花蓮，沒想到把台東納入，讓她非常失望。她說，震後縣內旅宿業每天平均住宿率百分之三，台東是百分之二、三十，振興方案對花蓮業者傷害太大。

張琄菡說，公會有一二四個會員、供房量約萬間，震後平日住宿率低於百分之一，五月只有百分之三，比疫情期間慘上許多；目前國人對花蓮旅遊的信心還不足，恐怕到七月仍不會復甦，懇請中央思考，協助花蓮旅館活下去。

交通部表示，旅宿業可自受災日起一年內向承貸金融機構申請資本性融資及周轉金貸款，資本性融資，旅館每家最高三千萬元，民宿最高四百萬元；周轉金部分，旅館每家最高一千萬元，民宿最高三百萬元。

震後一個月，花蓮街頭幾乎不見觀光客，伴手禮銷量只剩二成，業者哀鴻遍野，有業者建議發放「花蓮限定」的觀光消費券，讓全國人民到花蓮消費使用。

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