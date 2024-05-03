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也是震災戶 花蓮特搜犬小組將搬新家

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮消防局搜救犬隊第一次出任務，表現亮眼，準備搬到新落成的特搜基地。本報資料照片
花蓮消防局搜救犬隊第一次出任務，表現亮眼，準備搬到新落成的特搜基地。本報資料照片

花蓮震災，在搜救過程立大功的搜救犬也成受災戶。特搜犬小組原本駐點壽豐鄉水璉分隊，房舍震後也受災，消防局將異地重建，幸好特搜訓練基地已完成，搜救犬小組將進駐。

搜救犬小組共有3隻搜救犬Fancy、Hero和Wilson，其中Fancy、Hero是大型的拉布拉多犬，活潑好動的Wilson是小隻的傑克羅素㹴犬。這次地震是搜救犬小組第一次出任務，冒著危險立下大功，在太魯閣砂卡礑步道找到受困落石堆中的遊客。

先前特搜訓練基地正在興建，搜救犬舍設在壽豐鄉的消防局水璉分隊，這次地震，水璉分隊房舍也受損，牆壁龜裂被貼上黃單。消防局表示，先將隊員移至沒有受損的空間，目前仍是正常執勤，後續已和縣府規畫，將另尋地點重建。

特搜訓練基地鄰近七星潭風景區，在地震前已完成，搜救犬小組震後任務告一段落，最近開始打包準備搬家事宜，沒有受到影響。

小組長曾景麟說，待搬到新家後，就要為3隻搜救犬準備考試。Hero明年要參加國際MRT救援能力認證；Fancy是3月通過高級評測；Wilson則還在努力取得高級評測資格。

0403花蓮大地震 太魯閣 搜救犬 花蓮強震

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0403強震 花蓮水璉消防分隊及搜救犬舍也成受災戶

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