0403災後復原方案經費曝光 鄭文燦提四面向：周六將到花蓮縣府溝通

針對403災後復原重建方案，行政院副院長鄭文燦2日指出，可分為四面向，保括公共設施復原、災民安置及重建、產業紓困振興以及衝建機制，本周六（4日）也將率同各部會次長級以上人員前往花蓮，與花蓮縣政府進行面對面溝通。

鄭文燦表示，「0403震災復原重建方案」總經費是285億5千萬元，大致上可分作四個部分，第一部分是有關公共設施的復原，逐階段把水電、瓦斯，包括通訊全部都復原完畢，公路、鐵路跟其他的公共設施能夠完成，以及學校的復健，像東華大學、花蓮女中等等。

鄭文燦說，第二部分是災民的安置以及重建，在安置的策略方面，除了租金補貼，也有媒合旅館跟民宿的方案，希望能夠讓居民能夠有個安心生活的家，所以在黃單的部分，會有最高集合住宅1,500萬的耐震弱層補強補助；在紅單的部分，強制拆除的費用會由公部門來支應，將來在整個重建方案，也會充分地考慮到受災戶的權益，希望能夠有部分補貼的方式，能夠讓重建能夠在3年到5年之間完成。

另外，鄭文燦說，第三方面是產業的紓困振興，以及觀光的振興，由花東基金提列了20億，可以做中小企業信保放大為200億，目前也正在進行各種受災企業的座談，了解他們的需求，包括觀光旅遊業，也提列了1.2億元的（信用保證）基金，可以融資到20億元，希望能夠讓觀光旅遊業度過困難。

在旅遊振興的部分，總共提列了大概15億元，包括我們團客或自由行，也包括台鐵的優惠方案，我們希望能夠結合花東旅遊、部落旅遊，以及農村的旅遊，能夠讓疫情後能夠逐步地邁向旅遊的復甦。

最後，第四部份，鄭文燦說，就是有關重建的機制，希望能夠「從優、從寬、從速」的方式，所以在行政院會有重建的專案會報，在花蓮會有重建辦公室，我們希望能夠指派專責人力進駐花蓮，跟花蓮縣政府一起把各項工作能夠落實。自己也會在本周六早上10點半到花蓮縣政府來召開聯席會議，能夠讓方案對接，能夠讓每一個災後的復原方案可以落實。

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