0403地震受災戶若堅持入住組合屋 國土署：會協助處理
為中長期安置0403地震受災戶，花蓮縣府預計提出中繼屋（組合屋）方案。內政部國土管理署今天說，目前受災戶安置方案量能達2600多戶，足以因應，但若受災戶堅持入住組合屋，中央也會協助。
行政院會今天通過「0403震災復原重建方案」，包含搶修鐵公路、太魯閣國家公園重建復原、民房災損安置及重建、產業振興方案、加碼文化幣等等，總經費約需新台幣285.5億元，預計由中央特種基金、前瞻、疫後特別預算、中央特別統籌分配稅款、中央災準金、中央二備金、地方災準金及賑災基金會民間善款等支應。
關於花蓮縣政府欲透過中繼屋（組合屋）協助受災戶中長期安置，內政部國土管理署署長吳欣修今天出席政院會後記者會時表示，目前已有685戶受災戶申請租金補貼，而媒合旅館業協助安置已整合出2000間房間，整體量能達到2600多戶，足以因應。
吳欣修說，組合屋後續必須維護，且居住上比起自行租屋及入住旅宿來得不便，但內政部還是會逐步詢問受災戶意願，如果受災戶堅持要住組合屋，就會配合處理。
根據方案，受災戶安置方案包含受災戶租金補貼、受災戶旅宿安置，以及安遷賑助及修繕補助。受災戶租金補貼部分，每戶3口以內，每月補助8000元，最高8口以上1.8萬元；收災戶旅宿安置則是讓受災戶免費入宿配合的民宿旅館，再由政府補助旅宿業者；此外，安遷補貼每人1萬，每戶最高5萬元，而紅黃單受災戶檢具單據核銷，最高可有30萬元的房屋修繕補助。
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