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花蓮縣府盤點2處組合屋地點 由住戶擇定

中央社／ 花蓮縣30日電
花蓮市馥邑京華大樓在0403強震後被列為紅單戶，受餘震影響受損更為加劇，電梯間嚴重扭曲變形、大樓梁柱破損明顯。（民眾提供）中央社
花蓮市馥邑京華大樓在0403強震後被列為紅單戶，受餘震影響受損更為加劇，電梯間嚴重扭曲變形、大樓梁柱破損明顯。（民眾提供）中央社

0403地震重創花蓮，上百戶建物列紅黃單需修繕或重建，花蓮縣府提出中繼屋（組合屋）為中長期安置，盤點花蓮市美崙地區、信義街2處較適合，由200多戶有意願戶擇定。

花蓮縣府今天下午舉行「0403重建振興進度說明會」由縣長徐榛蔚主持，各局處長說明重建進度。徐榛蔚指出，災後第2天起啟動振興重建方案討論，期間花蓮縣府比照0206地震做法，向中央提出10項提案共新台幣27億等多項振興計畫。

徐榛蔚指出，以中長期紅單戶拆除重建為例，民國110年社會住宅興建成本每坪18萬加上物價調整3成，推算每坪需要24萬元，加上土地購買費用，重建費用需14.9億元，其他費用包含慰問金、生活補助金等，都是比照0206地震重建計畫提出。

徐榛蔚指出，感謝中央大力協助，除了中央正在進行的重建規劃，待收到公文後可儘速執行，花蓮縣府運用善款，先行發放一般住家房屋修繕、紅黃單戶拆除修繕補助等，提供災民所用。

花蓮縣府統計，目前紅黃單戶上百件，共有1901戶受災戶，其中依親有468人、住飯店旅宿共186人、租屋311人，其餘住在宮廟、公司宿舍或原住家等456人，另外仍有100戶冒險住在原址。

因應受災戶重建中長期安置，花蓮縣府提出中繼屋（組合屋），目前調查紅黃單戶295戶有意願，目前評估花蓮市美崙地區、花蓮市信義街2處較適合，徐榛蔚說，目前正在跟慈濟基金會規劃，後續會讓住戶擇定地區。

農業部分，受限蘇花公路限制大型車輛通行，農業處長陳淑雯說，蔬果運輸已向中央爭取宅配補貼至5月底，也正在跟中央討論農遊振興方案。

觀光部分，觀光處長張志翔指出，旅宿業住房率不到1成，向中央爭取增加鐵路、海運及航空疏運，會加強宣導花蓮其他觀光亮點。

張志翔表示，中央確定將於6月起推出自由行跟團客補助，花蓮縣府運用縣預算，於5月25日至7月底推出夜市加倍券，100元面額變200元，8月到花蓮住宿憑收據可換100元振興券等方案。

至於五月天宣布將來花蓮舉行公益演唱會，張志翔表示，縣府有跟相信音樂團隊聯繫，表達歡迎之外，也會尊重他們的表演模式，盡力協助。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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