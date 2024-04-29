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花蓮強震 賑災基金會：若租屋旅宿不足再評估組合屋

中央社／ 台北29日電

花蓮強震，賑災基金會今天說，已募得約新台幣14.1億元，將協助提供受災民眾租金補貼、旅宿補助，初步調查花蓮縣已有125家旅宿愛心響應，可提供近2000人居住選擇；如租屋、旅宿尚有不足，由中央及地方統合災民需求，再評估組合屋安置方案。

賑災基金會今天發布新聞稿表示，賑災基金會專案募款帳戶至4月29日8時募得約14.1億元，總捐贈筆數18.3萬筆。

賑災基金會說，地震過後，對房屋損毀的災民來說，找到合適地點落腳安頓是首要之務。在維持生活穩定前提下，有租約保障的租屋是最理想安置方式，後續賑災基金會將協助內政部提供受災民眾每月租金補貼。

賑災基金會說，另考量花蓮縣租屋供給量能，可能一時之間不易租得房屋，觀光署也提出短期安置方案，同步協調當地旅宿業者，初步調查花蓮縣已有125家旅宿愛心響應，可提供近2000人的居住選擇。

賑災基金會表示，基金會將以月為單位補助，受災戶前3個月得免費入住，後續視實際狀況再評估延長補助方案。如租屋、旅宿尚有不足，由中央及地方政府統合災民需求，再評估組合屋安置方案，務必使災民在等待重建修繕期間得以安頓。

此外，賑災基金會指出，除租屋、旅宿補貼外，居住在紅黃單建物的受災戶另可申請生活補助金使用。在驚懼的地震後，或許生活的動盪更讓人不安。在協助災民安頓的過程中，基金會理解維繫日常的重要性，例如孩子的通學，大人的通勤都是需考量的重要因素。賑災基金會將在內政部公布租屋補貼、旅宿安置辦法後，配合運用善款支應，使災民在這段過渡期間中，可以重拾舊日生活，度過難關。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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