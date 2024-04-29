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陸願捐花蓮組合屋 花敬群：迫切性沒這麼高

中央社／ 台北29日電

中國方面表達，願意向花蓮地震災區捐贈組合屋。內政部次長花敬群今天說，災後從民間租屋、旅館短期安置大致能滿足災民居住需求，後續方向是擴大提供租屋，組合屋目前迫切性沒這麼高。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸之際，大陸國台辦27日表示，陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。

立法院內政委員會今天邀花敬群列席，審查「新住民基本法草案」。

花敬群會前受訪時表示，災民安置絕對是災後工作的重中之重，這段期間從民間租屋、旅館提供短期安置，基本上大致都可以滿足災民現階段的居住需求，後續方向是以擴大租屋提供，讓災民有家的感覺，可以長期、穩定生活。

花敬群說，至於是否需要組合屋，確實需要調查，也涉及花蓮當地租屋、親屬提供住宅狀況，相信花蓮縣政府詳細調查後，會再跟中央討論。後續如果還有安置缺口，也有各種方案，組合屋當然是選項，但目前迫切性沒有這麼高。

花敬群指出，組合屋從地震後的第2、3天就開始有在討論，但陸方的話題是昨天才開始，彼此之間毫不相干。

另外，花敬群說，朝野黨團、立委提出很多新住民基本法相關草案，希望能在討論過程中進一步掌握，委員認為行政部門對新住民的協助、照顧還有哪些缺口，如果有就會努力補足。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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