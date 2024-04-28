南投消防隊 盼玉管處暫封山

百岳縱走路線南三段，前天兩起山域事故，南投縣消防人員忙著救人，但花蓮大地震後餘震不斷，加上最近豪雨，山區落石及多處坍方，增加救援難度，搜救隊員救人更得冒著落石大雨風險，消防隊員昨指出，希望玉管處和林保署、警方對南二段、南三段等山域暫停開放山域活動申請，確保登山活動安全。

不過玉管處表示，尊重國人山林活動自由。太魯閣國家公園則公告暫停太管處生態保護區及其他管制區城活動至五月七日上午八時，後續視情形恢復入園活動。

百岳終極縱走路線「南三段」前天二起山域事故，四人登山隊在郡大林道因大雨、落石受困；晚間一支十一人登山隊在無雙溫泉路段，一名女隊員摔傷骨折。林業保育署南投分署提供工作站讓四人隊更換淋濕衣物、過夜，四人昨天自行下山；南投消防局則請求空勤支援，載女山友送醫。

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