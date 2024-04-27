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震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級

2:56花蓮縣規模4.5地震 最大震度花蓮縣、宜蘭縣3級

中央社／ 台北27日電

根據中央氣象署最新資訊，27日2時56分發生芮氏規模4.5地震，地震深度28.3公里，震央位於花蓮縣政府北北東方29.7公里(位於花蓮縣秀林鄉)，最大震度花蓮縣、宜蘭縣3級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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