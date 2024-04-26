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花蓮富凱飯店 已拆到5樓

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮富凱飯店拆除中，昨多起餘震，都無位移。記者王思慧／攝影
花蓮富凱飯店拆除中，昨多起餘震，都無位移。記者王思慧／攝影

位於花蓮市的富凱大飯店因地震傾塌，縣府前晚開拆，採「V字型」拆法，先將靠近中山路的一側拆除，昨已拆到5樓，昨天上午陸續發生多起餘震，好在目前建物都沒有發生位移的情況。統帥大樓也被震塌，縣府目前以土堆回填固定，預計明天拆除。

昨也傳出不幸消息，在花蓮太魯閣晶英酒店建教實習的黃姓高三生，於4月3日上午搭巴士上班，卻遇上強震遭落石砸中，忍痛一夜後被救出，傷勢嚴重，在慈濟醫院加護病房昏迷，裝葉克膜搶救。經過22天搶救，昨天仍不治，家屬與師生悲傷不已，黃生也是403地震第18名罹難者。

花蓮建物拆除持續進行，但餘震仍不斷，縣府指出，目前富凱大飯店拆除進度符合預期，2周後拆完，若發生地震，現場地面人員馬上通知怪手司機停止拆除，要是地震震度大，會請司機先離開駕駛室，確保安全；地震後用監測儀檢視建物，如果有5公分以上的位移，會先停拆，並觀測建物，考量後續如何拆除。

由於花蓮市中山路幅約僅12公尺，周邊有許多商家民宅，為避免拆除下來的混凝土塊砸到其他建物，縣府在可能範圍內用加蓋鋼板加強防護，並提醒司機拆除時，盡量把混凝土塊往前撥落，不要影響周邊住宅。

花蓮本月23日發生規模6.3地震，震央就在壽豐鄉，壽豐鄉和南寺一尊藥師佛像疑似不敵強震，頭部斷裂掉在地上，被網友稱是為災民擋災。和南寺宣布，因餘震不斷，出於安全考慮，即日起暫時封山。

有網友指稱壽豐鄉長曾淑懿兩次大地震都不在鄉內坐鎮。曾淑懿回應，3日路斷無法離開；20至25日是既定的日本考察行程，23日地震後，水璉村民通報水管破裂，她在國外立即請自來水公司協助，增設2處供水站，並向縣府請求協助搭建帳篷安置民眾。

0403花蓮大地震 太魯閣 晶英酒店 花蓮強震

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