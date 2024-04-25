聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中生自製地震App未獲授權 氣象署：有合作意願

中央社／ 台北25日電
台灣高三學生林子祐開發的「台灣地震速報」App可提供地震倒數預警的資訊，目前已超過32萬次下載。 圖／林子祐提供
台灣高三學生林子祐開發的「台灣地震速報」App可提供地震倒數預警的資訊，目前已超過32萬次下載。 圖／林子祐提供

高中生林子祐自製地震App獲好評，但被發現採用的資料氣象署資訊未被授權。氣象署今天表示，已經和林子祐的父親取得聯絡，林子祐本人也有意願繼續發展，可由監護人代表簽約。

林子祐自製地震App「台灣地震速報」大獲民眾好評，不過由於此App是使用地牛Wake Up間接取得交通部中央氣象署資料，地牛Wake Up提醒林子祐，地震預警發布是氣象署專責，須由氣象署或透過簽約合作伙伴對公眾發布，因此建議林子祐儘速與氣象署簽約。

對此，氣象署地震測報中心主任吳健富晚間告訴中央社記者，已經和林子祐的爸爸取得聯繫，得知林子祐原本製作這個App是為了要申請國外學校，現在也有往外發展的意願，願意繼續維護這個程式，也有意願與氣象署合作。

吳健富表示，由於簽署合約須成年人，因此需要由監護人代表簽約。

0403花蓮大地震 APP 地震 氣象署 花蓮強震

延伸閱讀

隔震元件讓高雄帝冠車站「腳骨更軟Q」 鐵道局：7級地震不倒

被爆料23日地震時人在日本 花蓮壽豐鄉長：是既定行程

地震一直來 80歲爺爺社區中庭搭帳棚不敢回家

花蓮富凱飯店採V字型拆法 昨晚起餘震多…幸無發生位移

相關新聞

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

在花蓮太魯閣晶英酒店建教實習的黃姓高三生，於4月3日上午搭巴士上班，卻遇上強震遭落石砸中，忍痛一夜後被救出，在慈濟醫院加...

台灣還有規模8強震？專家還原推論地點：絕對不是花蓮米崙斷層

花蓮餘震不斷，有報導引用專家說法稱米崙斷層未來有高機率發生錯動、且最大規模可到8等內容，對此事實查核中心求證表示，花蓮米...

0403地震後全台紅黃單建物近百 「弱層補強補助」提高至每件1500萬

403強震重創花蓮，近日餘震不斷，又造成建築物傾倒，內政部長林右昌今指出，粗估雙北、桃園、基隆及花蓮的紅黃單件數，可能有...

高中生自製地震App未獲授權 氣象署：有合作意願

高中生林子祐自製地震App獲好評，但被發現採用的資料氣象署資訊未被授權。氣象署今天表示，已經和林子祐的父親取得聯絡，林子...

協助地震災後重建 內政部將進駐花蓮成立危老輔導團

行政院副院長鄭文燦今天表示，為協助花蓮復原，中央推出「公共設施復原重建」、「產業及觀光振興方案」等方案，也請內政部進駐花...

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

出自高三生林子祐之手的「臺灣地震速報」App近來爆紅，引發關注。「地牛Wake Up! 台灣地震速報」團隊今於臉書粉專表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。