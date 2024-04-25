高中生自製地震App未獲授權 氣象署：有合作意願

高中生林子祐自製地震App獲好評，但被發現採用的資料氣象署資訊未被授權。氣象署今天表示，已經和林子祐的父親取得聯絡，林子祐本人也有意願繼續發展，可由監護人代表簽約。

林子祐自製地震App「台灣地震速報」大獲民眾好評，不過由於此App是使用地牛Wake Up間接取得交通部中央氣象署資料，地牛Wake Up提醒林子祐，地震預警發布是氣象署專責，須由氣象署或透過簽約合作伙伴對公眾發布，因此建議林子祐儘速與氣象署簽約。

對此，氣象署地震測報中心主任吳健富晚間告訴中央社記者，已經和林子祐的爸爸取得聯繫，得知林子祐原本製作這個App是為了要申請國外學校，現在也有往外發展的意願，願意繼續維護這個程式，也有意願與氣象署合作。

吳健富表示，由於簽署合約須成年人，因此需要由監護人代表簽約。

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