協助地震災後重建 內政部將進駐花蓮成立危老輔導團
行政院副院長鄭文燦今天表示，為協助花蓮復原，中央推出「公共設施復原重建」、「產業及觀光振興方案」等方案，也請內政部進駐花蓮成立危老重建輔導團及花蓮重建辦公室。
為協助花蓮震後重建，鄭文燦今天主持「0403震災復原重建方案」會議，邀集行政院政務委員吳澤成、張景森、秘書長李孟諺及各有關部會研商後續復原重建方案。
行政院會後透過新聞稿表示，鄭文燦會中聽取包含公共設施復原重建、學校受損校舍重建、產業及觀光振興方案、受災戶住宅修繕及重建補貼方案、受災民眾慰問金補助、金融機構協助措施、災區就業扶助方案與經費評估、災後重建組織架構，以及受災戶學貸利息、健保、勞保、農保、國民年金、水電費、房屋稅、地價稅等減免方式方案。
鄭文燦要求，相關部會針對產業及觀光振興方案應增加振興補助額度，並請主計總處匡列適當經費額度；內政部國土管理署也應盡速盤點災區重建需求，並對受震災影響建物完善各項補助措施。
鄭文燦指出，後續請內政部主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，實地了解民眾需求，提供全方位協助及服務事項，同時賑災基金會也應專案給予災民適當生活補助，協助災民重建家園。
此外，鄭文燦強調，受災戶若符合災防法相關規定，可適用學貸利息補貼、勞保、農保、健保、國保及水電費、租稅減免等措施，相關部會應盡速協助災民辦理，減輕災民負擔。
鄭文燦提到，根據工程會及主計總處統整各機關重建復原及紓困振興經費需求，總經費預估超過200億元，經費來源包括公務預算、特種基金、第二預備金、特別統籌分配稅款及中央地方災害準備金等，若非屬公務預算項目可以支應者，由「賑災基金會專案募款」募得的善款專案協助。
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