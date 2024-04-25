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富凱大飯店頂部結構拆除 技師：最危險階段已度過

中央社／ 花蓮縣25日電
花蓮富凱大飯店拆除第2天，25日按原定進度拆到6樓，拆除進度順利。中央社
花蓮富凱大飯店拆除第2天，25日按原定進度拆到6樓，拆除進度順利。中央社

花蓮富凱大飯店持續拆除，土木技師監測，隨頂樓結構拆除，重心更下沉、穩定，最危險的階段已度過，今天白天不停工將10樓至6樓前側大部分牆面拆除，預計今晚拆完屋突。

台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠表示，富凱大飯店拆除工程有經緯儀跟自動監測儀器雙重監測，每10分鐘會上傳監測資料，重心及傾斜數值都在安全數值裡。

現場人員評估隨頂部結構拆除，重心愈往下沉，結構也更加穩定，林志誠指出，拆除最危險階段已度過，可以大膽繼續拆。

花蓮縣政府行政暨研考處新聞科長李冠霆指出，今天拆除過程順利，早上、下午分別更換油管及空氣濾芯，都是拆除過程例行性清理，整體拆除進度都在預期內，預計2週內完全拆除。

鄰近藥局憂心拆除混凝土塊會造成建物損傷，李冠霆說，周圍有用鋼板隔離，也提醒怪手司機拆除時，讓混凝土塊盡量不要往藥局方向掉落。

李冠霆說，統帥大樓持續進行覆土，將填出重機械作業平台，預計持續到明天上午，支援拆除重機械已出發，預計27日抵達。從嘉義調度的重機械為長臂怪手，長30公尺，比「魯夫號」稍微小一點，抵達後將同步進行2棟建物拆除。

花蓮市長魏嘉彥下午前往關心拆除狀況，他指出，富凱大飯店周圍共5戶、12人安置在鄰近飯店，有住戶反映住家遭拆除掉落石塊受損，初步了解會用善款支應，會再向縣府確認。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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