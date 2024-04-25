花蓮連震壽豐公所出國考察惹議 鄉長：遠端處理災情
花蓮接連強震還在復原，壽豐鄉民不滿鄉長曾淑懿不顧災民，帶著公所團隊出國考察，100多戶停電要通報災害，公所電話沒人接；曾淑懿駁稱，持續與留守課長聯繫，遠端處理災情，人不在壽豐，但心都在壽豐。
民眾在臉書（Facebook）「壽豐人出草」貼文指出，22日壽豐鄉不斷有明顯大地震，海線鹽寮村落石掉落路面、水璉村100多戶停電，村民打電話到公所，竟然跟著停班放假，沒有開設防災應變中心，也沒人留守接災情電話。
貼文表示，民眾打電話找鄉長，才知道鄉長到日本，「電話那頭曾鄉長話筒傳來歡樂的卡拉OK聲，估計已經喝茫了」，祈求鄉長趕快回來救災。
壽豐鄉公所今天發布聲明指出，0403強震後，公所立即成立災後通報群組，曾淑懿連續多日至各村勘災，赴紅黃單戶轉贈物資及慰問。
4月20日至25日赴日本名古屋考察綠能發電、農業相關建設，是2個月前規劃，考量重建、勘災機制都上軌道，向縣府報准後，維持原計劃出發考察。
曾淑懿今天接受媒體電話聯訪指出，這次考察有派建設課長留守，23日晚間強震後，第一時間就與課長聯繫，電話詢問各村長、代表狀況，用電話指揮公所人員勘災、救援。
曾淑懿說，23日強震後，當天就聯繫自來水公司送水到海線停水鄉鎮，掌握水璉村有5戶災民，都是3日掌握的災民，民眾擔心餘震不敢回房子睡，因縣府沒有提供帳篷物資，媒合慈濟基金會協助送帳篷及乾糧。
曾淑懿說，23日地震後，部分農路龜裂，都是3日震損後擴大，經課長及村鄰長統計後，都有重新向縣府提報。
曾淑懿強調，考量目前通訊及資訊方便，返程機票難買，便決定就地在日本聯繫，遠端處理鄉內災情，雖人不在壽豐，但心都在壽豐。
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