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氣象署比對403與921地震 餘震間距隨時間加長「無須過度恐慌」

中央社／ 台北24日電
台灣403花蓮地震後餘震不斷。（路透資料照片）
台灣403花蓮地震後餘震不斷。（路透資料照片）

氣象署今天表示，花蓮0403規模7.2地震，若參考規模相近的921地震，3個月內陸續發生許多規模4以上餘震，而隨著時間的進展，間距會逐漸加長；強調「無需過度恐慌」。

中央氣象署今天在臉書「報地震 - 中央氣象署」表示，花蓮0403規模7.2的強震，截至23日下午4時，氣象署已監測發布1177次有感餘震，其中規模4以上地震達400餘次。

許多民眾關心，花蓮地震之後餘震震了又震，後續還會搖多久。

氣象署說明，這次地震的規模是1999年芮氏規模7.3的921地震後最大的地震，由於地震規模大小接近，雖然花蓮孕震的機制與本島中西部存在差異，但透過921地震的餘震活動，仍可提供重要的參考資訊。

氣象署指出，921地震後，3個月內陸續發生許多規模4以上餘震，間或仍有規模5、6的強震，發生在主震外圍，而隨著時間的進展，間距會逐漸加長。規模4以上的餘震出現群發的現象，也就是在短時間內發生多起地震，無需過度恐慌。

氣象署提醒，地震是自然現象，無法預測何時發生、何處發生，唯有透過對地震災害的正確認知，做好各項防災準備；地震發生的當下，記得「趴下、掩護、穩住」，做好充足準備，守護自己和家人的安全。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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