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慰問花蓮地震重建 阿根廷牧者來祈福
「403的大地震至今，仍持續發生千次餘震，花蓮縣政府正進行重建與修繕的工作，並持續與各界接洽以尋求更多的幫助！」花蓮縣長徐榛蔚24日接待台裔阿根廷牧師劉保羅時表示，感謝南美洲牧者特地到花蓮祈福。宣教團隊也引用聖經為花蓮禱告，盼能早日從震災復原。
阿根廷及多國的牧者24日共赴花蓮多處災區進行禱告祈福，並拜會花蓮縣政府，由徐榛蔚、副縣長顏新章與民政處長明良臻接見，共同祈禱花蓮縣境平安、萬象復甦。
徐榛蔚表示，感謝來自南美洲的牧者遠道而來為花蓮祈福，讓重建之路繼續大步向前，希望傳教團隊能為花蓮宣傳，歡迎大家持續來到花蓮消費與旅遊。
宣教團隊表示，身為傳教者，必須把神的福音傳到花蓮，引誘《以賽亞書40章6-8節》說，「草必枯乾，花必凋殘，惟有我們神的話必永遠立定。」花蓮就像在面對嚴冬的小花小草，而人的生命就像小草短暫，改變不了地震，但災情會過去，藉由這段聖經傳達神的旨意，「相信花蓮會如同嚴冬中的小草，對抗冷冽、迎來春天。」
根據財團法人賑災基金會資料顯示，花蓮地震發生至22日下午4點，共募得逾12.7億元，其中企業捐款占65%，宗教組織捐款約12%，法人組織捐款約13%，個人名義捐款約7%，其他如公益信託、外事單位約3%。
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