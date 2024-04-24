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下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

下午3時51分花蓮縣近海規模4.3地震 最大震度4級

中央社／ 台北24日電
根據中央氣象署最新資訊，今天下午3時51分發生芮氏規模4.3地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.3公里。圖為台11線路面23日出現長長裂縫，阻礙人車通行。圖／豐濱鄉公所提供（中央社） 中央通訊社
根據中央氣象署最新資訊，今天下午3時51分發生芮氏規模4.3地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.3公里。圖為台11線路面23日出現長長裂縫，阻礙人車通行。圖／豐濱鄉公所提供（中央社） 中央通訊社

根據中央氣象署最新資訊，今天下午3時51分發生芮氏規模4.3地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.3公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級。

稍早，下午3時30分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.4公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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