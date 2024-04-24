下午3時51分花蓮縣近海規模4.3地震 最大震度4級
根據中央氣象署最新資訊，今天下午3時51分發生芮氏規模4.3地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.3公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級。
稍早，下午3時30分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.4公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
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