天王星拆除功臣再上工 全台最大怪手「魯夫號」要拆富凱大飯店

花蓮市富凱大飯店23日因強震傾倒，前置作業預計今天完成，天王星大樓拆除功臣「魯夫號」長臂怪手進駐，在狹小的中山路組裝，預計今天晚間進行飯店拆除。

這台「魯夫號」長手臂拆除重機械，長約40公尺，加裝大割機（蝴蝶剪）後可以到42公尺，為全台最大怪手，最高可拆到15層樓；另一台「凱蒂貓號」可拆除8層樓。

邱姓業者說，40公尺長手臂拆除重機械全台只有2台，3日強震後，「魯夫號」跟「凱蒂貓號」到花蓮支援拆除，遇到蘇花公路路斷，車隊改從宜蘭縣出發，北上經西部繞半個台灣才抵達，首要任務是天王星大樓拆除。

「魯夫號」拆完天王星大樓，接續拆除北濱街、博愛街傾倒大樓，23日花蓮市中山路富凱大飯店傾倒，有倒塌風險，原本組裝拆卸到32公尺的「魯夫號」，今天加裝到最長的40公尺，將配合拆除工程，裝上鋼牙或大割機準備上工。

不過，相較天王星大樓前方有大型停車場及4線車道，這次拆除的富凱大飯店位於市中心，兩側民宅中間只有雙線車道寬度，增加重機具組裝難度。

邱姓業者說，天王星大樓屬於三角建築，傾倒方向較明確，10層樓高的富凱大飯店屬於方形建築，四角都可能傾倒，加上腹地較窄，拆除難度更高。

工程人員評估，富凱大飯店是往前傾倒，建物重心靠著右側5層樓高連棟民宅，民宅有3棟連在一起，應該可支持大樓重量。

邱姓業者說，預計今天晚上試拆，從上方拆除減輕重量，維持重心靠在隔壁建物，最怕遇到大餘震晃動，改變傾倒建物重心，就會有被壓到的危險。

邱姓業者說，操作長臂怪手難度很高，就像控制長竹筷，很難準確及量測距離，重心沒抓穩還可能會讓機具往前倒。

「凱蒂貓號」2年前有到玉里鎮協助918強震倒塌大樓拆除，這次傾倒大樓比之前更大更高。邱姓業者說，救災拆除工作就是跟時間作戰，危樓傾斜時間愈久，風險愈高，通常是24小時不停工持續拆，這次預計增加1名師傅，共4人輪班拆除。

被問到重機具的包膜靈感，邱姓業者說，自己不是漫畫航海王的粉絲，是師傅說長臂怪手魯夫可以伸縮自如，建議這圖案，也確實獲得不少好評，「凱蒂貓號」則是女兒喜歡，讓拆除現場增加趣味。

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