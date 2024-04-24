為花蓮送暖 台日產經友好促進會副秘書長募款賑災

花蓮0403地震，台日產經友好促進會副秘書長吉田龍洋日前在日本發起募款，並將募款所得交給民進黨立委邱議瑩，邱議瑩今天將這筆善款轉交衛福部次長王必勝，作為花蓮地震賑災使用。

邱議瑩日前赴日出席日本前首相安倍晉三追思會，並拜會日本政要，在福岡餐敘時與吉田龍洋會面時，吉田將花蓮地震募款所得交給邱議瑩。

邱議瑩今天與民進黨立委林楚茵、蘇巧慧等人一同將善款轉交給王必勝，捐贈到衛福部轄下公設財團法人賑災基金會，作為花蓮地震賑災使用。

吉田龍洋表示，自從花蓮發生大地震後，他在博多站、天神站前等地發起了募捐活動，募到總金額8萬8000日圓。原本打算將這筆義捐款送到台灣代表處，但台灣立委們到了福岡，有機會一起用餐，所以這筆款項交給了邱議瑩。

吉田龍洋說，因為邱議瑩是台日國會友好聯誼會副會長，是合適的交付人選。同席的台灣人也向吉田表達感謝之情，吉田表示將繼續努力，成為日台之間橋梁。

邱議瑩今天透過新聞稿表示，在訪日行程中，不斷收到日本友人對於花蓮強震災情的關心，非常感謝吉田親自揹著捐贈箱，在博多站等地為花蓮地震募款。

邱議瑩說，感謝許多日本友人對台灣的關心及支持，希望台日持續友好，台灣與日本的互助不斷地持續、彼此關懷，讓善的循環得以一直延續。

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