快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

震後落石趨緩 中橫公路東段恢復3時段放行

中央社／ 花蓮縣24日電

中橫公路台8線東段段（花蓮縣秀林鄉大禹嶺至太魯閣口），23日因強震沿線邊坡持續性落石及岩屑崩滑暫停通行，落石狀況今天趨緩，恢復每天3次放行，搶修人員在災點戒護通行。

中橫公路台8線3日強震後，東段崩塌嚴重，8日搶通後僅開放每天3時段放行，不過21日流芳橋路段（174.1k）大規模坍方，加上22日起大小地震不斷，23日暫停放行。

東區養護工程分局太魯閣工務段指出，今天清晨朝巡清除沿線坍方落石，開放上午8時至9時、中午12時至下午1時開放總重5公噸以下小型車通行，下午4時至5時恢復地震搶修初期交通管制措施。

太魯閣工務段指出，流芳橋災害路段採前、中、後監看，單線雙向通行，現場搶修人員視邊坡狀況引導車輛通行。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮地震且天氣不穩 秀林鄉強制撤村警消助安置80人

花蓮豐濱高山部落道路落石 親不知子古道嚴重毀損

餘震不斷中橫公路多處坍方落石 天祥至太魯閣午前暫停放行

秀琴陳致遠出事了 蘇花公路遭落石撞車驚險爆胎

相關新聞

震後一直頭暈？地震症候群好發於3族群 醫列10大症狀、1緩解方法

4月3日花蓮發生規模7.2強震後，就不斷有大小餘震，然後23日凌晨又發生規模6.3地震，迄今仍餘震不斷，不僅對人們的生活安全造成威脅，也有部分民眾出現「地震症候群」。胸腔暨重症專科醫師黃軒列出「地震症候群」的好發族群、常見症狀與治療方法，讓網友大讚「非常受用」。

為地震募款…矢板明夫訪日見「1畫面」隨處可見 直呼：好感動

產經新聞社台北支局長矢板明夫日前率團訪問西日本，昨（23日）結束5天4夜行程。他在這期間參加了日台友好團體「台援隊」的歡迎酒會，並於宴會上看到很多人拿錢交給一位成員，打聽之後才發現是在為花蓮地震捐款，感受到了台灣和日本之間深厚的情誼。

花蓮兩大樓震傾倒 林右昌：要求縣府速拆、中央全補助

花蓮強震後餘震不斷，多棟建築物傾倒，不少建物被貼上紅單、黃單，等待拆除或評估補強。內政部長林右昌今稱，403花蓮強震後，...

下午1時1分花蓮外海規模4.7地震 最大震度宜花4級

中央氣象署表示，今天下午1時1分左右，花蓮地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

上午11時28分花蓮縣近海規模4.5淺層地震 最大震度3級

中央氣象署發布第332號顯著有感地震報告，今天上午11時28分，在花蓮縣政府南方28.9公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規...

震塌花蓮富凱飯店持續填砂土 今晚8時試拆...目標2周拆完

0423花蓮地震導致市區富凱飯店坍塌，縣府緊急排拆，截至目前仍在堆填土石，遭逢雨勢堆填進度稍緩；由於富凱飯店建物較無支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。