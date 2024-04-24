震後落石趨緩 中橫公路東段恢復3時段放行
中橫公路台8線東段段（花蓮縣秀林鄉大禹嶺至太魯閣口），23日因強震沿線邊坡持續性落石及岩屑崩滑暫停通行，落石狀況今天趨緩，恢復每天3次放行，搶修人員在災點戒護通行。
中橫公路台8線3日強震後，東段崩塌嚴重，8日搶通後僅開放每天3時段放行，不過21日流芳橋路段（174.1k）大規模坍方，加上22日起大小地震不斷，23日暫停放行。
東區養護工程分局太魯閣工務段指出，今天清晨朝巡清除沿線坍方落石，開放上午8時至9時、中午12時至下午1時開放總重5公噸以下小型車通行，下午4時至5時恢復地震搶修初期交通管制措施。
太魯閣工務段指出，流芳橋災害路段採前、中、後監看，單線雙向通行，現場搶修人員視邊坡狀況引導車輛通行。
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