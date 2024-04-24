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花蓮地震 嘉縣24間校園受損啟動修繕計畫

中央社／ 嘉義縣24日電

花蓮0403地震造成嘉義縣24間校園受損縣府啟動修繕計畫，預估費用為新台幣520多萬元，教育部專案補助300萬元，不足費用則由縣府災害準備金支付。因餘震不斷，將持續學校建物巡檢。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震，造成縣內24間學校災損，包含圍牆傾斜破損、輕鋼架掉落、磁磚及燈具脫落等情形，但建物無結構破壞，未有人員受傷。

縣府表示，已啟動修繕計畫，修繕費用總金額為525萬9000元，教育部專案補助300萬元，不足的費用由縣府113年度災害準備金支付。

縣府說，4月3日地震發生後餘震不斷，已發函通知各校，若對校舍結構安全有疑慮，可請建築師、土木工程技師、結構工程技師及大地工程技師等公會人員到進行建物巡檢，以確保校舍安全。

縣府強調，自98年以來縣內各校園配合中央進行校舍評估，確保耐震性及完成補強工作，截至113年，校舍皆已完成全面體檢作業，進行補強後的校舍符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」目標，在輕度損壞以內，仍可提供緊急避難使用，確保師生安全。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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