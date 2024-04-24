為地震募款…矢板明夫訪日見「1畫面」隨處可見 直呼：好感動

產經新聞社台北支局長矢板明夫日前率團訪問西日本，昨（23日）結束5天4夜行程。他在這期間參加了日台友好團體「台援隊」的歡迎酒會，並於宴會上看到很多人拿錢交給一位成員，打聽之後才發現是在為花蓮地震捐款，感受到了台灣和日本之間深厚的情誼。

矢板明夫指出，這次「台日友好訪問團」共160人，在名譽團長陳唐山的帶領下，走訪了福岡縣和山口縣，與在日台僑、日本國會議員、地方議員以及一般民眾進行了廣泛而深度的交流。

矢板明夫表示，這段旅程有很多讓人難忘的細節，像是第二天抵達山口縣美彌市的秋芳洞訪問時，雖然是周六，卻有4、5位美彌市的公務員專程到現場拉橫幅歡迎大家，並送給每位團員精緻的伴手禮，也不厭其煩地陪大家照相、提供解說。離開時，公務員們站在路旁，揮舞著日本和台灣的旗幟為大家送行，場面相當感動。

矢板明夫接著分享，第三天大家一起到前首相安倍晉三的墓園致敬時，有兩位安倍派的國會議員，以及好幾位安倍首相的前助理負責接待大家。雖然安倍辦公室現在已經解散，前助理們也都各自找到了新工作，但是他們依舊利用周日休假時間，專程趕到偏僻的安倍墓園提供協助。由於擔心矢板明夫一行人會迷路，於是從墓地的幾公里外開始，在每一個叉路口都做了路標。

矢板明夫說，安倍是日本史上任期最長的首相，他遇刺過世時，日本政府雖然舉辦了國葬，但是墓地用的是安倍家的土地，跟一般平民百姓一樣簡單別緻，「沒有軍警看守，掃墓也不需要申請，沒有花一分錢公款」，這點跟台灣的慈湖形成鮮明對比。當晚的宴會上，安倍夫人幾乎沒有吃飯，一直陪大家照相，散會時還站在門口跟大家握手致意，目送所有團員離開會場。

到了第四天晚上，矢板明夫和幾個朋友出席福岡的日台友好團體「台援隊」的歡迎酒會，現場有六十多名隊員。期間看到很多人拿錢交給一位成員，一開始以為是在收集餐費，「但看到每個人的金額都不一樣，一打聽，才知道他們是在為花蓮地震捐款」。

矢板明夫回憶，過去幾天裡，他在入住的旅館、買東西的超商、吃飯的餐廳、辦活動的公共設施等地方，都有看到為台灣地震捐款而設立的募款箱。團員們深受感動之餘，也親身體驗、感受到了台日之間深厚的情誼，「和一般來日本旅遊不一樣」，更表示期待矢板明夫日後可以再揪團。

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