上午9時46分 花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度2級

4月3日花蓮地震後餘震不斷，中央氣象署原預估餘震將趨於平緩，不料自22日傍晚起，接連發生多起規模5以上地震，光是23日凌晨就連續發生多達83起地震，其中包括2起規模6以上，讓專家直呼「不太尋常」。

2024-04-24 05:50