上午9時46分 花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度2級
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時46分，在花蓮縣政府南方5.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.2地震，地震深度32.7公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級、台中市縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。
根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午9時36分，主震以及餘震已有1225起地震。
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