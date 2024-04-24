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上午9時46分 花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時46分，在花蓮縣政府南方5.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.2地震，地震深度32.7公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級、台中市縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。

根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午9時36分，主震以及餘震已有1225起地震。

根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午9時36分，主震以及餘震已有1225起地震。圖／中央氣象署提供
根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午9時36分，主震以及餘震已有1225起地震。圖／中央氣象署提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

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