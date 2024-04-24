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感覺整天晃不停…頻幻震？快就醫
中央氣象署地震測報中心統計，從前天下午五時八分至昨天上午八時，累計發生一八○起地震，其中規模六至七地震共兩次，規模五至六則達二十一次，這讓少部分民眾出現「地震幻覺」（假性地震症候群），大腦錯覺，感覺整天都在搖晃。醫師提醒，如類似狀況頻繁，很可能是其他腦疾所引起，務必積極就醫，找出病因。
精神科醫師楊聰財表示，「地震幻覺」屬於心理學現象，通常在經歷真實地震後出現錯覺，形成原因眾多，包括，自身感覺的幻覺、前庭平衡系統失衡，以及情緒緊繃、自律神經失調等。
楊聰財指出，杏仁核是腦內組織的危險中樞，幫助人類趨吉避凶，台灣地震頻傳，大腦可能「不穩定放電」，一有晃動就如驚弓之鳥，但只要不影響到生活，都屬於正常現象。但如果沒有地震，卻伴隨著「暈眩」症狀，就應就醫。
賴達昌表示，如果只是單純「地震幻覺」，還沒關係，但若伴隨「眩暈」症狀，就可能是雙邊耳石不平衡、大腦認知功能異常，或是其他腦疾所致，需透過專業醫療鑑別診斷。
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