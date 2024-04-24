陳揆指示成立專案小組 啟動危險建物評估

花蓮大地震餘震頻傳，蔡英文總統昨表示，她已經請行政團隊與地方政府密切聯繫掌握災情。副總統賴清德也呼籲民眾以官方訊息為主，對於未經證實的訊息務必謹慎查證。此外，行政院長陳建仁指示內政部成立專案小組，務必督導地方政府即刻啟動危險建物評估機制，落實危險建物拆除措施，以免造成周邊二次災害，並應適時啟動疏散作業。

陳建仁提醒，花蓮地震已造成許多建物受損，近日多次餘震仍持續影響建築結構，請內政部國土管理署確實掌握已拆除建築件數的最新數據資料，考量民眾住宅可能因地震導致結構受損而有收容安置的必要，請內政部與衛福部主動協助地方政府共同合作，預先做好收容安置場所的整備工作，並且即時啟動疏散撤離作業。

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