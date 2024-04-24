403花蓮地震餘震不尋常 15小時180起

四月三日花蓮地震後餘震不斷，中央氣象署原預估餘震將趨於平緩，不料自二十二日傍晚起，接連發生多起規模五以上地震，光是昨天凌晨就連續發生多達八十三起地震，其中包括兩起規模六以上，不僅讓不少人一夜難眠，連專家也直呼「不太尋常」。氣象署認為，未來半年到一年都要留意餘震，但規模七以上餘震機率較小。

根據氣象署統計，四月三日花蓮地震以來，截至昨天傍晚五點累積已一一九三起餘震，原以為餘震數量已逐漸趨緩，二十二日傍晚突然出現多起規模五以上餘震，短短十五小時內就有一八○起餘震。對於短時間密集增加多起較大規模餘震，不僅專家密切關注，氣象署昨也邀上百位專家學者，針對此次花蓮地震召開研討會，交換意見。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，四月三日花蓮地震後，截至目前已超過千起餘震，先前的餘震多發生在震央北邊，且數量已有慢慢衰減，代表能量已逐漸釋放完；二十二日傍晚起陸續出現一系列較大地震，研判仍為同一序列餘震，位置多在四月三日花蓮地震震央的南邊，主因北邊能量釋放完畢，應力調整轉為南邊開始釋放。

吳健富表示，因為先前震央南邊較少能量釋放，可能一次以較大規模形式釋放，研判從二十二日傍晚為起點，後續還是會有規模四至六的餘震，且至少持續半年到一年。他也說，一般餘震發生的頻率跟規模會愈來愈小，預估應該不會再有超過規模七點○或六點五餘震，但也不排除像這幾天有特別大的情況。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則指出，規模七點二主震至今總共釋放約四十二顆原子彈的能量，一九五一年曾發生一起規模七點三地震，之後也出現規模七點一和十起規模六以上餘震，雖然兩者狀況不可相提並論，但也不排除這次有規模七的餘震可能。

另外，二十二日起突然增加的餘震當中，深度兩公里內（含兩公里）的極淺層地震已有七起，其中，二十二日更有一起規模三點六地震，深度僅一點一公里，引發關注。吳健富指出，可能是該處地質有特殊構造導致深度較淺，也可能是速報結果存在誤差，過去在九二一地震時也有這樣的誤差狀況。雖然淺層地震對震央附近影響較大，但傳遞範圍反而不遠，民眾不用太過擔心。

花蓮2天狂搖275次 製表／都會地方中心、生活中心

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