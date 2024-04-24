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高三生設計App 報地震快過中央

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
「台灣地震速報」App通報地震比中央氣象署還快，出自高三生林子祐之手。圖／林子祐提供
「台灣地震速報」App通報地震比中央氣象署還快，出自高三生林子祐之手。圖／林子祐提供

四○三餘震近日接連不斷，國家警報卻屢被質疑速度太慢，一款「台灣地震速報」App因為通報地震比中央氣象署和國家警報還快而暴紅，下載數已高達卅二萬，更令外界驚訝的是，研發者不是大公司或是團隊，居然是還在就讀康橋國際學校高三生林子祐，有人笑稱他一人就贏過國家隊。但他謙稱未來希望能跟中央氣象署合作，讓App更完善。

林子祐說，在他小學時曾發生一次大地震，讓他印象深刻，後來有老師推薦一款App會提早預警，但不久卻被下架無法使用，當時覺得很可惜，國中後他接觸到很多應用程式後引發興趣，高中就著手設計。

「每次大地震常有人收不到國家級警報，」林子祐說，面對這種嚴重災害「寧願誤報也不要太保守」，因為晚一秒都可能造成更大傷害。他在網路上收集資料、整合大小震度的地震資訊，即使是比較小的地震，也能讓民眾能夠自己選擇地震通知的震度標準。

林子祐說，前年寒假投入開發，去年暑假上架，期間面臨準備升學考試壓力，近期參與國外大學升學考前一天還在維管。開發過程曾因課業壓力一度暫停，後來靠著興趣支撐走下去，App從四○三大地震前下載總量一萬左右，到近期一周內衝破卅二萬次，不只居蘋果App Store排行第一，甚至超越社群平台Threads。

除課業外，最大困難應該是他完全不會手機App程式語言。林子祐也透露程式暴紅後有「甜蜜負荷」，因為App用戶數愈多，伺服器讀取費用就愈高，從當初一個月僅需付七毛三分，四月飆漲到八千三百元，好在有父親支持；目前沒廣告收入，未來考慮開放贊助，讓程式持續運行。

林子祐謙虛說，外界認為高中生打敗中央氣象署，但其實國家級警報比較保守，民間反而靈活，彼此角色都重要，目前他也是透過民間網站讀取中央氣象署資料，未來希望可以跟氣象署合作，讓數據傳輸多快幾秒，使用地區也能更廣。

0403花蓮大地震 國家級警報 程式語言 花蓮強震

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