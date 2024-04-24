高三生設計App 報地震快過中央
四○三餘震近日接連不斷，國家警報卻屢被質疑速度太慢，一款「台灣地震速報」App因為通報地震比中央氣象署和國家警報還快而暴紅，下載數已高達卅二萬，更令外界驚訝的是，研發者不是大公司或是團隊，居然是還在就讀康橋國際學校高三生林子祐，有人笑稱他一人就贏過國家隊。但他謙稱未來希望能跟中央氣象署合作，讓App更完善。
林子祐說，在他小學時曾發生一次大地震，讓他印象深刻，後來有老師推薦一款App會提早預警，但不久卻被下架無法使用，當時覺得很可惜，國中後他接觸到很多應用程式後引發興趣，高中就著手設計。
「每次大地震常有人收不到國家級警報，」林子祐說，面對這種嚴重災害「寧願誤報也不要太保守」，因為晚一秒都可能造成更大傷害。他在網路上收集資料、整合大小震度的地震資訊，即使是比較小的地震，也能讓民眾能夠自己選擇地震通知的震度標準。
林子祐說，前年寒假投入開發，去年暑假上架，期間面臨準備升學考試壓力，近期參與國外大學升學考前一天還在維管。開發過程曾因課業壓力一度暫停，後來靠著興趣支撐走下去，App從四○三大地震前下載總量一萬左右，到近期一周內衝破卅二萬次，不只居蘋果App Store排行第一，甚至超越社群平台Threads。
除課業外，最大困難應該是他完全不會手機App程式語言。林子祐也透露程式暴紅後有「甜蜜負荷」，因為App用戶數愈多，伺服器讀取費用就愈高，從當初一個月僅需付七毛三分，四月飆漲到八千三百元，好在有父親支持；目前沒廣告收入，未來考慮開放贊助，讓程式持續運行。
林子祐謙虛說，外界認為高中生打敗中央氣象署，但其實國家級警報比較保守，民間反而靈活，彼此角色都重要，目前他也是透過民間網站讀取中央氣象署資料，未來希望可以跟氣象署合作，讓數據傳輸多快幾秒，使用地區也能更廣。
▪一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」
▪花蓮強震整理包／釀17死、餘震破千次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常
▪大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言