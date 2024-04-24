餘震不斷 中橫天祥至太魯閣急封

四○三花蓮強震重創中橫及蘇花公路，雖緊急搶修陸續恢復通行，但昨天凌晨餘震不斷，中橫東段天祥至太魯閣多處崩塌落石，公路局緊急封閉，今早將視餘震和路況再決定是否恢復三時段通行。氣象預報未來一周山區恐有大雨，用路人憂心行車安全，公路局表示中橫和蘇花都沒立即性危險，將持續監控，若決定緊急封閉會發訊息提醒。

太魯閣國家公園管理處擔憂會有更大餘震，昨宣布即起至五月七日暫停轄內生態保護區內各項活動，原已核准的入園許可及空拍許可全部作廢。

地震後中橫公路東段一六七點七公里天祥至一八四點五公里太魯閣柔腸寸斷，經公路單位搶修才勉強恢復，但僅開放每天上午八時至九時、中午十二時至一時、下午四時至五時等三個時段通行。前天起餘震不斷，昨天凌晨的餘震規模甚至達六點三，該路段持續崩塌落石，公路局雖調度大型機具進駐搶修，但因餘震不斷，考量行車安全及縣府宣布全縣停班課，決定暫停開放，若無法在預定時間今天下午五時搶通，會提早公告。

公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，一七四點一公里處流芳橋是峽谷最窄的地方，本月廿日已因餘震造成落石，儘管已調度大型機具搶通，但只要地震一搖，對岸岩屑就會彈到公路上，相當危險。

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