花蓮強震太魯閣砂卡礑等地傳悲劇 傷亡理賠2000萬、財損500萬
太魯閣國家公園於3日發生芮氏規模7.2強震時，在砂卡礑、小錐麓、得卡倫步道都有遊客遭落石砸死，太管處與泰安產險達成共識，針對此次災害罹難、致傷等民眾給予撫卹或補償。
太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，0403地震，將按本年度太管處所投保之公共意外責任險保險金額上限辦理，每一事故傷亡新台幣2000萬元及每一意外事故財損新台幣500萬元，若全體申請人合計損失超出上述金額，將按比例計算分配。
申請對象為民國113年4月3日在太魯閣國家公園園區事故地點災損的遊客，主要申請事故地點包括得卡倫、小錐麓、砂卡礑、燕子口、九曲洞、白楊步道、錐麓古道與匯德停車場；事故地點排除公路，申請對象排除太管處（包商、廠商、賣店、工作人員、職員）、居民等。
太管處表示，自事故發生日起6個月內，受理傷亡、財損民眾申請出險理賠，待完成傷亡資料全部蒐集後，保險公司會進一步與申請人聯絡並審核理賠，罹難者家屬提供死亡證明書、事故新聞；受傷者提供診斷證明書、醫療單據、病歷摘要（包含急診及住院期間病歷摘要）、消防隊救護紀錄或事故照片佐證；財產損失證明包括事故照片、行照影本、報案紀錄或行車紀錄器影像或拖吊紀錄等。
聯繫窗口為：03-8621100轉601，Email：biochsch@taroko.gov.tw。
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