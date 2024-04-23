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陳揆赴災害應變中心坐鎮 籲國人應提高警覺

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁23日前往中央災害應變中心出席因應地震及豪雨應變會議並指示相關部會盡速啟動災難應變作業。（行政院提供）
行政院長陳建仁23日前往中央災害應變中心出席因應地震及豪雨應變會議並指示相關部會盡速啟動災難應變作業。（行政院提供）

行政院長陳建仁23日前往中央災害應變中心出席因應地震及豪雨應變會議並指示相關部會盡速啟動災難應變作業，同時也呼籲民眾要提高警覺，避免進入山區活動。

陳建仁指出，自22日傍晚起，花蓮接續發生強烈餘震，甚至出現2次規模6以上強震；為保障民眾安全，花蓮縣政府今日清晨已宣布停班停課，內政部也已在上午初步彙整相關災情，所幸截至目前為止，僅建物受損，暫無人員傷亡。院長特別提醒，由於日前403花蓮地震已造成許多建物受損，而近日多次餘震仍持續影響建築結構，請內政部國土管理署確實掌握已拆除建築件數的最新數據資料，並請內政部消防署及國土管理署依指揮官林右昌所示成立專案小組，務必協助及督導地方政府即刻啟動危險建物評估機制，做好警戒工作，並盡速落實危險建物拆除措施，以免造成周邊二次災害。

陳建仁表示，花蓮縣秀林鄉22日豪雨不斷，而秀林鄉公所業先行啟動預防性疏散撤離措施。目前氣象顯示本周將有連日豪大雨機率，尤其在周末期間可能有致災強降雨發生。另外，考量民眾住宅可能因地震導致結構受損而有收容安置的必要，請內政部與衛生福利部主動協助地方政府共同合作，預先做好收容安置場所的整備工作，並且即時啟動疏散撤離作業。

陳建仁進一步表示，22日豪雨及持續地震已造成台9線、台11線及和仁火車站南端路線受損，他要感謝相關單位盡心盡力執行復原工作，目前鐵公路交通皆已復原。考量本周受鋒面挾帶豪大雨影響，請交通部務必針對所管轄的設施土砂邊坡落實降雨監控機制，盡早啟動預警管制措施，並預先整備交通配套運輸規劃方案，例如22日台鐵和仁至崇德車站間鐵軌遭土石流淹沒，落石告警系統立即啟動預先偵測進行示警，讓列車司機能夠在和仁隧道內緊急停車，提前防止意外發生，也請相關單位在這段期間務必留意大眾運輸行車安全。

陳建仁強調，地震後的土石流災害風險非常高，請農業部務必加強雨量監控，同時盡早督導所轄分署，與鄉鎮市區公所保持密切聯繫，針對轄管土石流及大規模崩塌潛勢地區保全住戶，落實預防性疏散撤離措施。

陳建仁指出，行政院秘書長李孟諺已於4月9日召開「震災後防颱與強化坡地整備機制研商會議」，面對大規模降雨可能衍生的災情，請內政部、農業部、交通部及經濟部針對可能受災情影響的區域，及早做好規劃整備因應措施。院長感謝各單位共同防救災的努力，並請同仁在救災、搶災過程中務必留意自身安全，同時也呼籲民眾要提高警覺，避免進入山區活動。最後，院長責成交通部中央氣象署向民眾多加宣導，讓大家了解近期地震其實是403花蓮地震的餘震，請民眾不必過度恐慌。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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