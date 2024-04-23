花蓮餘震 台積電：已恢復生產不影響營運

花蓮地震不斷，今天凌晨有2起芮氏規模6以上的地震。台積電表示，部分廠區無塵室人員第一時間退出無塵室確保安全，目前已恢復正常生產，不影響營運。

花蓮4月3日發生規模7.2地震，是台灣25年來最大規模的地震，造成台積電晶圓材料相關損失，估計認列地震損失約新台幣30億元，昨晚起花蓮餘震不斷，也讓外界關注台積電工廠狀況。

儘管這次地震，在新竹、台中和台南等科學園區最大震度皆未達4級疏散標準。不過台積電指出，為確保人員安全，少部分廠區無塵室人員第一時間進行預防性疏散，退出無塵室，並未撤至廠外。

台積電進一步指出，上午人員皆已回線。廠務及工安系統等皆正常，人員均安，並恢復正常生產，不影響營運。

台積電的地震管理機制是以「人員零傷亡、工廠短期回復運轉，降低客戶營運影響」為執行方針，據此訂定跨廠區地震緊急應變與營運持續計畫，並不斷提升抗震能力，有系統地將地震對台積電造成的危害降至最低。

台積電採用超越法規標準做好防震管理措施，提高廠房耐震力，裝設阻尼器補強廠房結構，及增設浮動樁，降低進入晶圓廠的地震波強度，同時採用新設備減震與隔震技術，如爐管機台裝設隔震平台，塔式晶圓儲存設備增加止滑片。

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