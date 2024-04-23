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拉美友邦政要關切震災 外交部：展現邦誼友好

中央社／ 台北23日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

花蓮震災，外交部今天表示，拉丁美洲及加勒比海友邦元首及政要在第一時間表達慰問、關懷之意，其中聖文森總理龔薩福更與外交部長吳釗燮視訊通聯，宣布捐贈5萬美元協助救災，充分展現友邦與台灣邦誼友好，外交部表達由衷感謝。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今天在例行記者會上表示，4月3日花蓮發生震災後，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）、瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、海地外交部長吉內瑜（JeanVictor Généus）立即向台灣表達慰問、關懷之意。

鄭力城說，聖文森總理龔薩福日前與外交部長吳釗燮視訊通聯表達關切，並通過決議宣布捐贈5萬美元協助台灣救災，充分展現友邦與台灣邦誼友好，外交部對此表達由衷感謝。

鄭力城說，在拉丁美洲及加勒比海地區的其他16個國家、267名政要在震災發生後的第一時間，立即透過駐處表達關懷，墨西哥和巴西兩國的官方以及民間救災團體，也曾經主動表示願意來台協助救災或提供資源。

對於國際友人表示關懷，鄭力城說，再次表達誠摯感謝，期盼彼此之間能夠共同讓良善力量持續擴散，為國際社會互助合作樹立新典範。

此外，有關海地局勢，鄭力城表示，加勒比海共同體已向海地總理亨利（Ariel Henry）提交「過渡總統委員會」9名成員的名單。海地看守政府也以政府公報公告「過渡總統委員會」正式成立，目前將進行委員會9名成員的資格審查。

鄭力城說，駐海地大使館與海地政府及各主要黨派均保持良好聯繫與溝通，並將加強與海地新執政團隊的合作，以維護台海邦誼；為維護民眾安全，駐館已先後於3月26日及4月12日分兩批次協助5名台灣人及3名技術團團員自海地撤離，目前仍然在海地的館團員眷以及台商共計15人，狀況良好。外交部每天與駐館保持密切聯繫，隨時採取相應外交作為。

0403花蓮大地震 加勒比海地區 吳釗燮 花蓮強震

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