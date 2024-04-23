花蓮餘震不斷 專家郭鎧紋：大部分能量已釋放完

花蓮3日發生規模7.2地震，昨晚至今天上午餘震不斷，還有2起規模6以上。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，0403地震的主震及餘震序列能量大部分已釋放完，不用太擔心。

郭鎧紋今天告訴中央社記者，0403花蓮規模7.2地震的能量，相當於32顆原子彈，加上至今上千起餘震序列，總共相當於42顆原子彈能量，大部分能量都已釋放完，民眾不用太擔心。

根據中央氣象署地震測報中心統計，自0403地震後，到今天上午11時的餘震數是1163起。

另外，氣象署之前監測到0403花蓮地震餘震，大多都是在花蓮北邊近海，昨天的餘震移到陸地，是之前比較少發生餘震的「空白區」，氣象署認為不算是特別異常。

郭鎧紋也支持這項說法，他指出，一般餘震都會分散在主震的四周，以921大地震為例，餘震分散在主震的東西南北方向，0403地震後先前的餘震都在北方，才是比較特殊的現象，現在主震南邊也出現餘震比較合理。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤昨天在臉書提到，0403地震在台北搖了1分鐘，921大地震在台北搖了1.5分鐘，但海溝巨型地震可能在台北搖到3分鐘。搖1到2分鐘的地震中受損房子，搖到3分鐘可能就倒掉了。

李錫堤也提到1985年墨西哥大地震的案例，一個震央400公里外的海溝巨型地震，使首都約1/3房子受到破壞，許多10來層的大樓各樓層柱子全斷，各樓板疊成三明治狀，死傷慘重。李錫堤提醒，「我們要及早準備，以減少災損。」

郭鎧紋說，海溝型地震距離台灣較遠，台灣地形特殊，海嘯影響不大，短週期的地震波在還未到達台灣前就消散，長週期的地震波能感受到的震動時間短暫，且921大地震後，台灣50公尺以上的建築都要經過結構外審，耐震度都提高，可抗大型地震。

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