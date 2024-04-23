快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

花蓮餘震不斷 專家郭鎧紋：大部分能量已釋放完

中央社／ 台北23日電
花蓮地震餘震未消，今天凌晨市區又有3處建物被震塌，分別是統帥飯店、富凱飯店與一處舊工廠。記者王思慧／攝影
花蓮地震餘震未消，今天凌晨市區又有3處建物被震塌，分別是統帥飯店、富凱飯店與一處舊工廠。記者王思慧／攝影

花蓮3日發生規模7.2地震，昨晚至今天上午餘震不斷，還有2起規模6以上。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，0403地震的主震及餘震序列能量大部分已釋放完，不用太擔心。

郭鎧紋今天告訴中央社記者，0403花蓮規模7.2地震的能量，相當於32顆原子彈，加上至今上千起餘震序列，總共相當於42顆原子彈能量，大部分能量都已釋放完，民眾不用太擔心。

根據中央氣象署地震測報中心統計，自0403地震後，到今天上午11時的餘震數是1163起。

另外，氣象署之前監測到0403花蓮地震餘震，大多都是在花蓮北邊近海，昨天的餘震移到陸地，是之前比較少發生餘震的「空白區」，氣象署認為不算是特別異常。

郭鎧紋也支持這項說法，他指出，一般餘震都會分散在主震的四周，以921大地震為例，餘震分散在主震的東西南北方向，0403地震後先前的餘震都在北方，才是比較特殊的現象，現在主震南邊也出現餘震比較合理。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤昨天在臉書提到，0403地震在台北搖了1分鐘，921大地震在台北搖了1.5分鐘，但海溝巨型地震可能在台北搖到3分鐘。搖1到2分鐘的地震中受損房子，搖到3分鐘可能就倒掉了。

李錫堤也提到1985年墨西哥大地震的案例，一個震央400公里外的海溝巨型地震，使首都約1/3房子受到破壞，許多10來層的大樓各樓層柱子全斷，各樓板疊成三明治狀，死傷慘重。李錫堤提醒，「我們要及早準備，以減少災損。」

郭鎧紋說，海溝型地震距離台灣較遠，台灣地形特殊，海嘯影響不大，短週期的地震波在還未到達台灣前就消散，長週期的地震波能感受到的震動時間短暫，且921大地震後，台灣50公尺以上的建築都要經過結構外審，耐震度都提高，可抗大型地震。

0403花蓮大地震 花蓮強震 餘震

延伸閱讀

極淺層地震頻傳最淺僅1.1公里 氣象署曝可能原因

花蓮整晚震不停2棟樓傾斜 陳建仁赴應變中心籲提高警覺

花蓮餘震不斷 綠委呼籲傅崐萁取消北京朝聖行程

花蓮餘震不斷、山路整修 飯店延長停業陣痛期拉長

相關新聞

上午10:21分花蓮壽豐芮氏規模5.4地震 最大震度花蓮5弱

上午10:21分花蓮壽豐發生芮氏規模5.4地震，最大震度花蓮5弱，地震深度只有9.1公里，是極淺層地震。

花蓮餘震逾千不到1天超過200起 全球3D圖驚見台灣疊成摩天大樓

4月3日花蓮規模7.2地震發生後餘震不斷，截至今天上午11點5分累積已1162起餘震，規模6以上有4起、規模5至6也有6...

花蓮狂震 獨居老人嚇壞「半夜坐路邊」：不想打電話麻煩孩子

全台從昨（22）日傍晚到現在已有數十起地震，其中花蓮市區劇烈搖晃，兩棟大樓因此傾倒。花蓮壽豐鄉水璉村不少原住民部落獨居老人被震到不敢回家，也不想打電話麻煩孩子，只能半夜坐在路邊等地震停，讓人相當心疼。

花蓮震不停 中橫公路天祥至太魯閣今天暫停通行

花蓮餘震不斷，台8線中橫公路東段的天祥至太魯閣因多處落石，岩屑崩滑，公路局決定今天暫停開放，明天一早將視餘震和路況，再決...

花蓮富凱大飯店傾斜 監視器畫面曝光

花蓮今天凌晨2時26分發生芮氏規模6.3地震，市區劇烈搖晃，0403地震被貼紅單的統帥大樓及位於金三角商圈的富凱大飯店傾...

一整夜搖不停！「地震監測頻道」湧13萬人收看 網哀號：沒辦法睡

花蓮昨（22）日起地震不斷，今天（23）凌晨起發生逾百起地震，一路搖到今天早上，許多花蓮人哀號「整夜沒睡」，更有不少民眾睡不著，打開YouTube頻道「台灣地震監視」觀測地震最新消息，線上人數一度飆至13萬人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。