花蓮狂震 獨居老人嚇壞「半夜坐路邊」：不想打電話麻煩孩子

全台從昨（22）日傍晚到現在已有數十起地震，其中花蓮市區劇烈搖晃，兩棟大樓因此傾倒。花蓮壽豐鄉水璉村不少原住民部落獨居老人被震到不敢回家，也不想打電話麻煩孩子，只能半夜坐在路邊等地震停，讓人相當心疼。

花蓮地震有感，一名女網友今凌晨1點多在臉書社團《花蓮同鄉會》表示，水璉真的搖得很厲害，很多獨居老人不敢回家，在她發文的當下，老人們仍在路邊等待地震停，「問他們為何不打電話給孩子們，他們說不想麻煩孩子」。原PO也在留言處提到，她後來巡視一圈，發現整個水璉村民都在外面，沒有人敢進家裡。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「好難過，希望有單位看到可以幫忙，讓老人家們能安心休息」、「請就近派出所支援」、「聽到這些，就感覺好捨不得」、「地震暫時不會停，而且山區也很危險，應該也沒有人敢開車下去，暫時看鄰居家或者打地舖了」、「我們這裡也是，小小的村莊，小孩子、老人家比較多，也是不敢睡覺，一直坐在外面」。

還有一則留言表示，「我媽就是其中一個在水璉的獨居老人，從昨天到現在還不敢進去屋裡睡，真的很心疼，想叫她北上避一下，火車也不通，她也害怕。不過村民都很團結，互相結伴在馬路邊，跟我通電話還是很樂觀，只能幫忙禱告不要再搖了」。

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