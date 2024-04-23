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餘震頻傳 蔡總統促中央地方密切聯繫掌握災情

中央社／ 台北23日電
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

近日餘震頻傳，加上鋒面帶來雨勢，總統蔡英文上午透過臉書表示，已經請行政團隊與地方政府密切聯繫掌握災情，也籲請民眾非必要暫時別前往山區活動；副總統賴清德則提醒民眾以官方訊息為主，並務必謹慎查證未經證實的訊息。

0403地震後，陸續發生多起餘震，另因鋒面豪雨造成土石流等狀況。蔡總統今天透過臉書表示，凌晨到上午陸續有多起地震發生，花蓮也傳出零星災情，已經請行政團隊與地方政府密切聯繫掌握災情。

蔡總統表示，受地震影響，台北捷運將會視情況慢速行駛；台鐵在和仁到崇德段，昨天下午因土石流淹沒軌道而停駛，經過台鐵人員搶修，已經在今天恢復雙線通車。

她也說，受到鋒面影響，各地都可能發生短暫陣雨或強降雨，出門記得攜帶雨具，而山區因地震及降雨頻繁，土石鬆軟，非必要也暫時不要前往山區活動。

蔡總統表示，民眾應持續留意後續餘震的發生，地震發生時，不要慌張，掌握「趴下、掩護、穩住」的原則，避免頭頸受傷。

副總統賴清德也透過臉書指出，這兩天連續發生幾次有感餘震，蔡總統已經責成行政團隊與地方政府保持密切聯繫、掌握災情，也請民眾以官方訊息為主，並務必謹慎查證未經證實的訊息。

因應近日餘震及降雨，行政院長陳建仁今天上午出席中央災害應變中心因應地震及豪雨應變會議，掌握相關狀況。

0403花蓮大地震 花蓮強震 蔡英文 餘震

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