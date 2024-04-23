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地震不斷 花蓮親不知子海上古道設施嚴重毀損

中央社／ 花蓮縣23日電
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道是人氣景點。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道是人氣景點。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮昨晚至目前地震頻繁，造成親不知子海上古道設施嚴重毀損，入口處被土石掩埋、玻璃棧道破裂等；豐濱鄉公所今天上午成立二級防災應變中心，針對各處災情搶修。

豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」因地震導致入口處遭土石掩埋、玻璃棧道有多處破裂、防落石護網損壞斷裂等災情，鄉公所表示，已嚴重打擊鄉內觀光遊憩發展，將需要一段時間來修復，也希望大家為豐濱加油。

豐濱聯外主要道路省道台11線，沿途多處落石，35k磯崎村路段大型落石群影響交通，公路局一早已派出機具陸續清除，鄉長邱福順在各村及農路會勘，並前往磯崎村高山部落雷達站道路，因當地有大型落石，已出派機具處理中。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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