餘震不斷 陳建仁前往災防中心視察

自403地震後，餘震不斷，22日也不斷發生餘震，對此，行政院長陳建仁也在23日上午11時前往災防中心視察。另外，準閣揆卓榮泰23日宣布新一波內閣人事案時也表示，對於未來災難應變，會吸取現在行政團隊經驗，希望賑災愈少愈好，但一旦有災情，政府是健全而完備的，政府將時時刻刻站在人民需要地方。

卓榮泰23日召開內閣人事案記者會時提到，對於餘震不斷，他也提到，要對地震受到驚嚇國人同胞，表達最大慰問之意，但慶幸這個災情並沒有發生重大不幸，有兩棟飯店跟民房傾斜，陳建仁將在11時到應變中心視察，政府會用具體行動關心人民，希望人民知道政府是存在、有所作為的。

卓榮泰也強調，會吸取現在行政團隊經驗，希望賑災愈少愈好，但一旦有災情，政府是健全而完備的，政府將時時刻刻站在人民需要地方。

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