快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

花蓮餘震不斷、山路整修 飯店延長停業陣痛期拉長

中央社／ 台北23日電

花蓮餘震不斷，全台有感，位於花蓮天祥的太魯閣晶英飯店回報，建物未受影響，人員均安，因山路持續整修，22日已宣布延長停業至6月底；花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，地震災後的陣痛期需要重新計算。

花蓮縣今天凌晨密集發生地震，其中兩次地震規模達到6.0，目前傳出富凱大樓及統帥大樓傾斜，在4月3日花蓮強震中已被貼紅單的統帥大樓出現傾斜，所幸大樓已無人居住且無人受困；富凱大樓未被張貼紅黃單，是停業中的飯店。

位於花蓮天祥地區的太魯閣晶英飯店發言窗口稍早回報，飯店建物未受影響，水電正常，人員也平安，但網路和山路都尚在整修中。

太魯閣晶英酒店在22日透過臉書宣布，幾經評估，飯店將延長暫停營業時間至6月30日，原先停業時間為4月底，而透過官網預訂5﹑6月住宿的旅客，可直接透過訂房確認信取消訂房，或聯繫討論延期事宜，由於目前山區網路系統不穩定，延期與退款作業需等待2至3個月的時間。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐對中央社記者表示，目前一切均安，但估計地震災後陣痛期要重新計算。他先前指出，清明連假商機已幾乎歸零、4月訂房率只剩不到1成，盼政府加強資金紓困和國旅補助配套。

雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店因地震影響，先前已決定提前啟動重建計畫，酒店已停業。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮地震不斷 傅崐萁仍訪陸？羅智強：傅有聽大家意見

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

專家：不排除再有規模7餘震 但不必過度恐慌

花蓮餘震…富凱、統帥倒塌 比照天王星大樓拚2周拆除

相關新聞

上午10:21分花蓮壽豐芮氏規模5.4地震 最大震度花蓮5弱

上午10:21分花蓮壽豐發生芮氏規模5.4地震，最大震度花蓮5弱，地震深度只有9.1公里，是極淺層地震。

花蓮餘震逾千不到1天超過200起 全球3D圖驚見台灣疊成摩天大樓

4月3日花蓮規模7.2地震發生後餘震不斷，截至今天上午11點5分累積已1162起餘震，規模6以上有4起、規模5至6也有6...

花蓮狂震 獨居老人嚇壞「半夜坐路邊」：不想打電話麻煩孩子

全台從昨（22）日傍晚到現在已有數十起地震，其中花蓮市區劇烈搖晃，兩棟大樓因此傾倒。花蓮壽豐鄉水璉村不少原住民部落獨居老人被震到不敢回家，也不想打電話麻煩孩子，只能半夜坐在路邊等地震停，讓人相當心疼。

花蓮震不停 中橫公路天祥至太魯閣今天暫停通行

花蓮餘震不斷，台8線中橫公路東段的天祥至太魯閣因多處落石，岩屑崩滑，公路局決定今天暫停開放，明天一早將視餘震和路況，再決...

花蓮富凱大飯店傾斜 監視器畫面曝光

花蓮今天凌晨2時26分發生芮氏規模6.3地震，市區劇烈搖晃，0403地震被貼紅單的統帥大樓及位於金三角商圈的富凱大飯店傾...

一整夜搖不停！「地震監測頻道」湧13萬人收看 網哀號：沒辦法睡

花蓮昨（22）日起地震不斷，今天（23）凌晨起發生逾百起地震，一路搖到今天早上，許多花蓮人哀號「整夜沒睡」，更有不少民眾睡不著，打開YouTube頻道「台灣地震監視」觀測地震最新消息，線上人數一度飆至13萬人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。