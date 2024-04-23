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花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

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花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本官房長官林芳正（圖）在例行記者會表示，台灣剛發生大地震，日本政府會持續準備做必要的支援。法新社
日本官房長官林芳正（圖）在例行記者會表示，台灣剛發生大地震，日本政府會持續準備做必要的支援。法新社

日本NHK報導23日凌晨台灣發生強震，氣象廳推測地震規模達6.6，沖繩、宮古島等潮水位置有些許變化，但日本未觀測到1級以上的有感地震。官房長官林芳正在例行記者會表示，台灣剛發生大地震，日本政府會持續準備做必要的支援。

NHK報導，這起強震致沖繩本島、宮古島．八重山地方的潮水位置發生數小時變化，但沒有海嘯等危險。氣象廳說，震央在台灣附近，震源極淺推測規模6.6。台灣中央氣象署指震央在花蓮附近，規模為6.3。

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林方正在內閣會議後的記者會上表示，截至目前，沒有收到日本國民受災的消息。台灣在本月3日剛發生一次大地震，對這次的災害再次表達誠慰問。日本政府將繼續根據需要，準備提供支援。

本月3日花蓮強震後，日本首相岸田文雄於X發文，表示海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。林芳正也說，將繼續與台灣方面密切溝通，日本政府準備提供必要的支援。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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