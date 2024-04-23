花蓮強震 日韓政府挺台捐款逾4500萬元

賑災基金會今天公布0403花蓮地震最新募款進度，截至今天上午8時共募得新台幣約12.8億元，其中日本及韓國政府分別捐款100萬美元及50萬美元，換算新台幣逾4500萬元。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至今天上午8時共募得約12.8億元，總捐贈筆數約17.2萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約10.7億元、挖貝集資平台專案5610萬餘元、LINE Pay愛心捐款約1.1億元，4大超商2961萬餘元。

賑災基金會說，台日過去都會在彼此有難時伸出援手，此次日本政府捐助100萬美元，由日本台灣交流協會及台北駐日經濟文化代表處雙方於東京進行捐贈儀式，儀式上標明「台日友好、厚誼長存」，希望能夠透過台灣相關團體成為受災地復興支援的助力。

此外，韓國政府此次也透過駐台北韓國代表部向台灣捐贈50萬美元。賑災基金會說，駐台北韓國代表部代表李殷鎬期許能夠聚集韓、台兩地間的良善力量，以奠定擴大互助合作的基礎。

賑災基金會表示，這非韓國首次對台伸出援手，2016年2月高雄美濃地震造成嚴重死傷，韓國政府當時也曾捐助10萬美元協助救援及災後重建工作。

近日餘震不過，賑災基金會提醒，地震發生時，請遵循避難3原則「趴下、掩護、穩住」 ，且未來恐怕還會發生餘震，請民眾務必準備防災用品，包括水、存糧、電池（充電器）、證件影本、常備藥及急救用品，裝在背包或提袋，放置於門口顯眼處以備不時之需。

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