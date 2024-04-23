比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

全台從昨（22）日傍晚到現在已有數十起地震，其中花蓮市區劇烈搖晃，兩棟大樓因此傾倒，當地民眾警報響不停，崩潰直呼：「幾乎整晚沒睡！」

有花蓮網友在臉書社團《爆廢1公社》曬出手機通知，可以看到從昨日下午5點到今天清晨5點期間，地震警報就收了十幾則，她也直呼：「搖了12小時，幾乎整晚沒睡的花蓮人覺得崩潰！」

花蓮人地震警報整晚響不停。圖擷自《爆廢1公社》

貼文曝光後，一票花蓮人也在留言區喊苦：「搖滾區第一排，整晚搖到天亮，手機整晚一直響」、「手機＋平板一起嗨」、「花蓮一直震，整夜沒睡」、「現在這東西比起床鬧鐘還有用」。

中央氣象署資訊指出，花蓮縣從昨晚至今晨地震不斷，其中最大的芮氏規模6.3地震發生於今天凌晨2時32分，地震深度5.5公里，最大震度花蓮縣5弱。花蓮縣政府已宣布今天停班停課。

另外，花蓮目前又有兩棟大樓傾倒，分別是0403地震被貼紅單的統帥大樓及位於金三角商圈的富凱大飯店，根據監視器畫面顯示，大量粉塵竄出，所幸無人員受困傷亡。

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