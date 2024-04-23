快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市震度達到5弱，後續大小餘震不斷，已被列為紅單危樓的統帥大樓還來不及拆也被震垮。記者王思慧／攝影
花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市震度達到5弱，後續大小餘震不斷，已被列為紅單危樓的統帥大樓還來不及拆也被震垮。記者王思慧／攝影

全台從昨（22）日傍晚到現在已有數十起地震，其中花蓮市區劇烈搖晃，兩棟大樓因此傾倒，當地民眾警報響不停，崩潰直呼：「幾乎整晚沒睡！」

有花蓮網友在臉書社團《爆廢1公社》曬出手機通知，可以看到從昨日下午5點到今天清晨5點期間，地震警報就收了十幾則，她也直呼：「搖了12小時，幾乎整晚沒睡的花蓮人覺得崩潰！」

花蓮人地震警報整晚響不停。圖擷自《爆廢1公社》
花蓮人地震警報整晚響不停。圖擷自《爆廢1公社》

貼文曝光後，一票花蓮人也在留言區喊苦：「搖滾區第一排，整晚搖到天亮，手機整晚一直響」、「手機＋平板一起嗨」、「花蓮一直震，整夜沒睡」、「現在這東西比起床鬧鐘還有用」。

中央氣象署資訊指出，花蓮縣從昨晚至今晨地震不斷，其中最大的芮氏規模6.3地震發生於今天凌晨2時32分，地震深度5.5公里，最大震度花蓮縣5弱。花蓮縣政府已宣布今天停班停課。

另外，花蓮目前又有兩棟大樓傾倒，分別是0403地震被貼紅單的統帥大樓及位於金三角商圈的富凱大飯店，根據監視器畫面顯示，大量粉塵竄出，所幸無人員受困傷亡。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

國家警報響！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

專家示警嚴防「海溝巨型地震」 曝可怕3特性：台北恐搖3分鐘

花蓮富凱大飯店傾斜 監視器畫面曝光

相關新聞

上午10:21分花蓮壽豐芮氏規模5.4地震 最大震度花蓮5弱

上午10:21分花蓮壽豐發生芮氏規模5.4地震，最大震度花蓮5弱，地震深度只有9.1公里，是極淺層地震。

花蓮餘震逾千不到1天超過200起 全球3D圖驚見台灣疊成摩天大樓

4月3日花蓮規模7.2地震發生後餘震不斷，截至今天上午11點5分累積已1162起餘震，規模6以上有4起、規模5至6也有6...

花蓮震不停 中橫公路天祥至太魯閣今天暫停通行

花蓮餘震不斷，台8線中橫公路東段的天祥至太魯閣因多處落石，岩屑崩滑，公路局決定今天暫停開放，明天一早將視餘震和路況，再決...

花蓮富凱大飯店傾斜 監視器畫面曝光

花蓮今天凌晨2時26分發生芮氏規模6.3地震，市區劇烈搖晃，0403地震被貼紅單的統帥大樓及位於金三角商圈的富凱大飯店傾...

一整夜搖不停！「地震監測頻道」湧13萬人收看 網哀號：沒辦法睡

花蓮昨（22）日起地震不斷，今天（23）凌晨起發生逾百起地震，一路搖到今天早上，許多花蓮人哀號「整夜沒睡」，更有不少民眾睡不著，打開YouTube頻道「台灣地震監視」觀測地震最新消息，線上人數一度飆至13萬人。

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

全台從昨（22）日傍晚到現在已有數十起地震，其中花蓮市區劇烈搖晃，兩棟大樓因此傾倒，當地民眾警報響不停，崩潰直呼：「幾乎整晚沒睡！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。