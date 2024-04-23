403震後餘震不斷 太魯閣晶英酒店宣布將停業至6月30日

花蓮知名的大型的飯店，遠雄悅來大飯店、福容大飯店花蓮及煙波大飯店花蓮館，23日早上地震後已經檢修完成，都沒有受損情況，皆正常營運；晶華集團旗下的太魯閣晶英酒店宣布調養生息暫停營業至6月30日。

晶華集團旗下的太魯閣晶英酒店已經宣布，休息是為了更長遠的路，美好值得等待，幾經評估決定拉長調養生息時間，儲備更多的能量在未來服務旅客，飯店將暫停營業的時間延長到6月30日。

遠雄悅來大飯店正常營運，遠雄花蓮海洋公園昨天震後園區一切安好，為了保障遊客、所有動生物，維持原計畫休園至2024年4月30日。福容花蓮目前也是正常營運，403地震後，因為連鎖飯店優勢，其他分店直接協助旅客承接花蓮店的轉單。

花蓮地區的飯店業者都表示，403地震後，花蓮飯店觀光業只有一個字可以形容「慘」，目前觀光客何時回流，還必須取決於交通復原的時間，業界也在等待花蓮政府未來推出的觀光振興政策。

至於統帥跟富凱飯店403地震就列為紅單已無法營業，今天凌晨花蓮連續兩起大規模的地震，搖晃劇烈下統帥大樓出現倒塌、富凱飯店傾斜。

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