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台灣餘震不斷 連福建民眾都被搖到一晚沒睡

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國地震台網從22日傍晚就偵測到花蓮餘震不斷，不少福建民眾也感受到明顯的震感。（圖／截自中國地震台網）
中國地震台網從22日傍晚就偵測到花蓮餘震不斷，不少福建民眾也感受到明顯的震感。（圖／截自中國地震台網）

台灣22日起就餘震不斷，福建海峽導報報導，據中國地震台網測定，從22日17時08分到23日3時34分，台灣花蓮及附近海域共發生4.0及以上地震26次，其中5.0及以上地震7次、6.0及以上地震2次，均為4月3日花蓮海域發生的7.3地震的餘震。

海峽導報微信公眾號則截圖福建網友的反映，許多人表示，「福建震感明顯」「都快搖瘋了......一個晚上的，不停的」「座標莆田，有感覺，又以為自己頭暈」「就說怎麼晃了這麼久，原來這麼多次」。

還有不少網友表示，「被搖醒的，睡眠太差了」「一晚上沒睡了」「兩點多被晃醒後就一直沒敢睡，神經衰弱了要」「這兩天一直這麼搖，沒辦法睡覺」。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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