晚間規模5.9地震8縣市國家警報響 0403至今餘震破千起
根據中央氣象署最新資訊，今晚10時11分發生規模5.9地震，地震深度8.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣、南投縣4級。
地震發生後，中央氣象署針對宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、台中縣等8縣市發布災防告警訊息（國家級警報）。
在發生規模5.9地震後，在晚間11時前再發生13起地震；根據中央氣象署統計，0403主震+有感餘震，截至今晚11時09分止，已發生1004起。
氣象署地震測報中心主任吳健富稍早說明，由於0403花蓮強震規模7.2地震，因此需要長時間應力調整，這段時間地震較空白的地方發生餘震；整體來說，餘震數量將逐漸變少、變小，大多數在規模3左右，偶爾會發生規模4至5以上地震。
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