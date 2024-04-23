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竹市十八尖山涼亭震損半月才修 綠營抨擊
新竹市十八尖山是市民踏青著名景點，0403花蓮地震中涼亭毀損，新竹市副市長邱臣遠昨視察，要求相關單位加速修復，遭綠營民代批評，地震都已發生半個多月，現在才想到要檢修。
0403花蓮地震，新竹市最大震度4級，十八尖山梅花亭出現裂痕，有民眾震擔心有擴大斷裂崩塌危險，邱臣昨天視察，並了解後續如何檢修，同時聆聽地方人士改善需求。
新竹市城銷處指出，涼亭受損無立即性危險，但考量餘震不斷，已先拉封鎖線禁止民眾在涼亭休息，並已請技師人員勘視，評估結構安全性，並研擬後續修補作業與改善的方案，預計本周提出修復計畫，即會展開工程。民眾如果發現公園設施有危險疑慮，皆可向當地里長或撥打1999市民專線反映。
民進黨市議員楊玲宜則批評，從地震發生至今都已經超過半個月，市府卻連涼亭毀損都還沒檢修完成，質疑市長高虹安若有心市政，就應該在震後全面檢修市內公共設施，而非放任設施毀損危及市民安全。
城銷處提到，橫梁裂開的梅花亭是何時興建、屬於哪個單位興建維管已不可考，但市府不會放任毀損涼亭危及民眾安全，因此在近日仍承擔起修繕責任。
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