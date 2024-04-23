花蓮震損首棟 山海觀大樓將採耐震補強修復
花蓮吉安鄉山海觀大樓因強震外牆龜裂、磁磚剝落，被貼上紅單，經結構技師評估，可免於被拆除命運。由管委會辦理住戶投票，有74戶贊成將採耐震補強方式修復大樓，是0403花蓮地震後首棟大樓確定採取補強模式。因強震被貼紅單的花蓮建物有54棟、黃單58棟，確定拆除有9棟。
吉安鄉山海觀大樓有15樓，強震後外觀出現裂痕，118名住戶暫時遷出，經結構技師確認，認為大樓主結構還算完整不用拆除，交由住戶決定建物後續要拆除重建或是耐震補強強化結構。
山海觀管理委員會主委李國隆表示，前天下午舉辦住戶大會，出席投票的89戶中，74戶贊成建物耐震補強、14票希望重建、1票無效，因此決議將採耐震補強方式重建；但後續施工可能影響大樓室內空間，結構技師需與住戶協商，預估3至6個月才能有較明確的耐震補強計畫。
李國隆說，決定建物後續處理方式，大家才能往前走，目前無法預估未來耐震補強的強度及工作時間。最憂心還是費用問題，雖中央補助每棟450萬元、縣府透過善款補助300萬元，但很多住戶都還在繳房貸，可能不足支應工程所需費用，仍需社會大眾發揮愛心。
另外，將被拆除的統帥大樓，因近醫院、市場、學校，屬於市區黃金地段，未來要原地或異地重建也成為住戶關注焦點。統帥大樓管理委員會發言人楊振青表示，多數住戶盼原地重建，但這部分並不是能透過投票決定，必須確認地質有無問題，尊重縣府安排。
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