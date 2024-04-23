強震爆管再+1…宜蘭礁溪大塭養殖區 養殖戶損失上百萬

宜蘭礁溪鄉大塭養殖區因地震搖晃拉扯，引發海水管線爆管，造成養殖戶損失慘重，8處受損區上周原來修好，通水後又發現另外一處爆管，水溢流到道路。昨天下午縣府前往當地召開說明會，養殖戶與民代認為，頭痛醫頭、腳痛頭腳，根本不是辦法，要求汰換新管線。

大塭養殖區是宜蘭縣最重要的養殖區，早年養殖面積245公頃，以高經濟魚蝦為主，曾風光一時，後來因為魚蝦病變，民眾紛紛棄養，目前還剩100公頃；養殖戶也從最多約600戶，剩到目前約100戶。

0403大地震，造成大塭養殖區管線破損嚴重。民眾抱怨，30年前埋設的鐵質管線抽取海水到養殖池，鐵管長年經過鹽化已鏽蝕，之前就曾破損漏水，這次地震一次造成8處管線爆管，養魚沒了海水，全部翻白肚死亡，損失上百萬元，欲哭無淚。

縣政府漁管所表示，上周已把8處管線受損處修好，但接通供取海水後，又發現宜4線附近又有1處爆裂漏水，昨天下午邀集養殖戶召開修繕說明會，目前已經找到漏水處，預計今天暫停供水3天，開挖修管，希望能夠把漏水的地方補起來。

縣議員林聰池認為，30年的管線已鏽蝕嚴重，該汰換新管就要換，且要設制水閘門，才能管控分區停水，而非每次修繕管線，全區都要停水，非常不符經濟效益。

縣府漁管所表示，更換管線費用相當高，以最近爆裂的宜4線為例，光換管1.5公里，就要2億多元，若以有養殖的核心區域來做更新換管，也要4億多元；之前縣府多次向漁業署爭取經費，中央覺得效益不彰，縣府不放棄，今年度編200萬元進行興設管線規畫設計，續向漁業署爭取。

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