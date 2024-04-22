地震又坍方 中橫公路今傍晚搶通
0403花蓮大地震造成中橫公路多處坍崩，昨天早上7時多，台8線174.1公里流芳橋路段又大規模坍方、道路中斷。公路局太魯閣工務段初估土方有8千立方公尺，兩端同步搶修，預計今天下午5時搶通。至於中橫便道目前僅開放中午、下午通行班次，原訂今早開放上午7時班次，也延至5月5日滾動檢討。
太魯閣工務段長詹晨耀表示，流芳橋是峽谷最窄的地方，昨天上午10時40分、11時07分再度發生地震，邊坡都在落石，對面落石也會彈到公路上，險象環生。現場工作人員看到土石粉塵，都紛紛緊急到沒有落石地方避難。已調度大機具搶修，若無法在預定時間今天下午5時搶通，也會提早公告。
太魯閣工務段副段長張佩筠指出，整個邊坡坍方下來，若是一般土石還好清理，最擔心裡面藏有許多巨石，必須用破碎機碎大石，搶通時間就可能要往後延，邊坡狀況無虞才會開放通行。
台8線中橫公路東段合歡派出所至閣口路段，由於受到地震影響多處坍塌，太魯閣工務段在7日搶通後，每天分三時段放行管制，分別是上午8時到9時，中午12時到下午1時，下午4時到5時，晚間7時後只出不進，晚間8時後夜間全面封閉，未來搶通後管制時間不變。
至於中橫便道因10天內落石多達71次，公路局谷關工務段長張裕閔表示，目前使用便道車輛僅過往1至2成，原訂明早開放上午7時班次，延至5月5日滾動檢討。目前豐原客運谷關到梨山的865公車，震後也考量安全，改行駛合歡山到梨山。
和平區代表羅進玉表示，現在梨山居民多不敢走中橫便道，改自南投合歡山、宜蘭等方向進入梨山。此外，有梨山民眾反映，梨山往大禹嶺的台8線86.2K時有積水，路面潮濕、充滿泥濘；張裕閔表示，谷關工務段目前仍有重點路段工程施行，預計下周會前往清除淤積泥土，改善路面。
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