花蓮強震募款11.3億元 日本超商政黨也發動捐款
花蓮強震，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會募款約新台幣11.3億元，日本官方、民間解囊義助花蓮震災，包括，日本政黨、超商、Yahoo!日本等自主發動捐款，目前尚在勸募期間，在募款結束後將挹注地震復原工作。
賑災基金會今天發布新聞稿表示，賑災基金會專案募款帳戶至4月21日8時募得約11.3億元，總捐贈筆數16.6萬筆；其中，台灣土地銀行帳戶9億3622萬元，挖貝集資平台專案約5534萬元，LINE Pay愛心捐款約1億1507萬元元，4大超商約2146萬元。
賑災基金會說，日本官方、民間解囊義助花蓮震災，台灣與日本地理位置接近，同屬太平洋島國，深受地震與颱風的威脅。每每發生重大災害時，兩國相互支援，無論是搜救、安置、重建，過程中援手不斷。
賑災基金會表示，花蓮地震發生後，繼日本外務大臣5日宣布將捐贈100萬美元協助花蓮地震災後重建工作後，據駐日經濟文化代表處表示，日本政黨日本維新會於18日捐贈3000萬日圓，各地包括茨城、秋田、青森、福島、千葉、宮城，及部分眾議院、參議院議員也陸續捐款。
賑災基金會說，代表處日前通知基金會，目前日本官方及非官方組織機構尚持續募集善款，希望可以為花蓮地震復原重建貢獻心力。
賑災基金會表示，日本除各機關組織外，其餘如超商、Yahoo!日本等也自主發動捐款，目前尚在勸募期間，在募款結束後將挹注地震復原工作。其餘如SMC、伊藤忠、大塚製藥、第一三共、資生堂、優衣庫、鹽野義製藥、藏壽司、星崎等在台日商皆捐助百萬以上款項。
賑災基金會說，這次花蓮地震造成重大災害，日本作為台灣的友人，慷慨解囊，無論款項多寡，除表達兩國政府互助友愛之外，也顯現日本人民與台灣之間，作為同是天災頻仍的太平洋鄰近島國，同舟共濟的珍貴心意。
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