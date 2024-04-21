花蓮強震17死 縣府研議每名發1千萬慰問金

花蓮縣府與賑災基金會討論震災後重建及補助事宜，縣府建議每名罹難者發放1千萬元慰問金，比前年918地震暴增1倍，是921大地震的10倍，其他補助項目也大幅提高。縣府表示，盼多為家屬爭取一點；基金會表示，慰問金已提高至60萬元，會視個案情況另外提供協助。綠營雖不反對，但稱206震災善款有過很大爭議，縣府賑災須透明、公開、合理，妥善運用。

403花蓮強震造成17人罹難、2人失蹤，統計花蓮縣紅黃單112件、1939戶；震後各界愛心湧入，衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會截至昨天募得逾11億元，縣府愛心專戶也獲捐4億3千萬元，將用於災民的災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大項目。

縣長徐榛蔚前天與賑災基金會董事長張景森、執行長吳欣隆等人商討災後補助事宜，包括災害慰問金發放、傷者醫療照護補助、災民生活扶助、中長期重建協助措施、中繼屋興建等。

社會處長陳加富說，已以縣府預算發放罹難者每人救助金20萬元、重傷者10萬元，以及紅黃單戶安遷救助、專案慰問金。另爭取發放罹難者每人1千萬元、重傷者100萬元、中傷3萬元，以及生活扶助金、黃紅單戶學生助學金等補助。

1999年921地震，罹難者獲100萬元；2018年花蓮206地震提高到420萬元；2022年918地內政部增加到500萬元。如今縣府要求加碼到1千萬元，且其他各項補助也都要增加，但以本國人為主，失蹤外籍人士須再研議。

陳加富說，考量近年台鐵太魯閣事故、空難、震災等事件發放的慰問金，納入物價波動，才訂為1千萬元。

民進黨縣議員張美慧認為，對罹難者家屬來說，高額慰問金或能提供遺族經濟扶助，讓生活較安定；但善款來自大眾愛心，公部門預算也是納稅人的錢，206善款發生過很大爭議，縣府這次賑災一定要透明、合理。

基金會表示，除法定賑助要點，符合上述4大用途，將專案賑助，因震災傷病導致住院3天以上給予每人5萬元醫療補助，這次地震死亡失蹤者，慰助金已由每人40萬元提高至60萬，如有罹難者為家中重要經濟收入來源，將依個案另提供協助；至於中繼屋，待縣府調查受災戶需求、提出草案再討論。

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